El Gobierno ratifica a Josep A. Planell como nuevo rector de la UOC

Planell será a partir de aquel momento, por un periodo máximo y no prorrogable de siete años, el nuevo rector de la UOC en sustitución de Imma Tubella, que finaliza su mandato de acuerdo con la limitación establecida en los Estatutos que ella misma impulsó. Se convertirá así en el tercer rector de la UOC, después de Gabriel Gabriel Ferraté (1995-2005) e Imma Tubella (2005-2012).

El acto de toma de posesión tendrá lugar en la sede institucional de la UOC en la avenida del Tibidabo el próximo 3 de abril.

Director de un centro de investigación de prestigio internacional

Josep A. Planell Estany (Barcelona, 1951) es licenciado en Física por la Universidad de Barcelona (1975) y doctor en Ciencia de los materiales por la Universidad de Londres (1983). Desde el año 1992 es catedrático del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente el Dr. Planell es director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), creado en diciembre de 2005 y vinculado a la UPC.

En 2001 fue galardonado con la Distinción para la Promoción de la Investigación Universitaria de la Generalitat de Cataluña. Es miembro de la Real Academia de Doctores desde 2006 y es miembro electo de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. En 2006 recibió el premio Ciutat de Barcelona en el área de investigación tecnológica.

También ha sido vicepresidente de la Sociedad Europea de Biomateriales (European Society for Biomateriales), editor jefe del Journal of Materials Science: Materials in Medicine y es o ha sido miembro del comité editorial de varias revistas científicas.

Las principales áreas de investigación del Dr. Planell son los biomateriales y la ingeniería de tejidos para su aplicación a la medicina regenerativa.