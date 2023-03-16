El Govern ratifica Josep A. Planell com a nou rector de la UOC

El Govern ratifica Josep A. Planell com a nou rector de la UOCEl Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat, aquest matí, ratificar el professor Josep A. Planell com a nou rector de la UOC, després d'haver-lo nomenat el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) l'11 de març passat, un cop escoltat el Consell Assessor. A hores d'ara, únicament falta que el seu nomenament es faci oficial, amb la publicació en el DOGC. Es completarà, així, un procés de selecció que va començar ara fa un any.
Planell serà a partir d'aquell moment, per un període màxim i no prorrogable de set anys, el nou rector de la UOC en substitució d'Imma Tubella, que acaba el seu mandat d'acord amb la limitació establerta en els Estatuts que ella mateixa va impulsar. Es convertirà, així, en el tercer rector de la UOC, després de Gabriel Ferraté (1995-2005) i Imma Tubella (2005-2012).
L'acte de presa de possessió tindrà lloc a la seu institucional de la UOC a l'avinguda del Tibidabo el dia 3 d'abril.
Director d'un centre de recerca de prestigi internacional
Josep A. Planell Estany (Barcelona, 1951) és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1975) i doctor en Ciència dels materials per la Universitat de Londres (1983). Des de l'any 1992 és catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment el Dr. Planell és director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), creat el desembre del 2005 i vinculat a la UPC.
El 2001 va ser guardonat amb la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya. És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des del 2006 i és membre electe de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. El 2006 va rebre el premi Ciutat de Barcelona en l'àrea de recerca tecnològica.
També ha estat vicepresident de la Societat Europea de Biomaterials (European Society for Biomaterials), editor en cap del Journal of Materials Science: Materials in Medicine i és o ha estat membre del comitè editorial de diverses revistes científiques.
Les principals àrees d'investigació del Dr. Planell són els biomaterials i l'enginyeria de teixits per a l'aplicació a la medicina regenerativa.