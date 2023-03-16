«Gracias al trabajo excelente de todas las personas que la han hecho posible (directores, editores, revisores, autores y lectores), la revista ya está consolidada y es un referente en el ámbito de la información y la documentación en lengua catalana y española», explica Mario Pérez-Montoro, codirector de BiD y profesor de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la UB.



En esta línea, «hemos conseguido que la revista se indexe en Scopus, la base de datos bibliográfica de referencia internacional en el ámbito de las ciencias humanas y sociales. Pero queremos seguir creciendo y mejorando. Y este proceso de crecimiento y mejora pasa por explorar estrategias nuevas que garanticen la sostenibilidad y la calidad de la cabecera».





La UOC, un nuevo compañero de viaje



Por todos estos motivos, a partir del número de junio, dedicado a la gestión de colecciones, la cabecera de la revista pasa a estar coeditada, también, por la UOC. «De ahora en adelante, en este proyecto sumaremos los esfuerzos y los recursos de las dos universidades para mejorar, crecer, ser más competitivos y, en definitiva, hacer de BiD una revista todavía más sólida», explica Pérez-Montoro.



Por su parte, Lluís Pastor, director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y nuevo codirector de la revista, opina que «este acuerdo forma parte de la estrategia de los Estudios de colaborar con otras instituciones y universidades en temas de investigación y de mostrar la fuerza de las dos facultades más relevantes que hay en Cataluña en los ámbitos de la documentación y la biblioteconomía, que son las de la UB y la UOC».





Los orígenes se cuecen en la UB



«Era el mes de junio de 1998 cuando, gracias a un grupo entusiasta de profesores de biblioteconomía y documentación de la UB, apareció el primer número de BiD: Textos Universitaris de biblioteconomia i documentació, publicación que se recibió muy calurosamente», explican Pérez-Montoro, profesor de la UB y Candela Ollé, profesora de la UOC.



Desde que salió, la revista se posicionó como un canal abierto para difundir trabajos científicos sobre el área de la información y la documentación, y para actuar como altavoz de las experiencias de los profesionales bibliotecarios. Poco a poco y sin dejar ninguno de estos frentes, la revista se consolidó científicamente y empezó a indexarse y referenciarse en los principales directorios, repositorios y bases de datos bibliográficas internacionales.