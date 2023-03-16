La UOC passa a coeditar la revista científica BiD sobre biblioteconomia i documentacióBiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació és una revista científica especialitzada en informació i documentació que ha editat la Universitat de Barcelona (UB) des del començament, ara fa quinze anys, però que a partir d'ara ho farà juntament amb la UOC amb l'objectiu de sumar esforços i recursos.
«Gràcies a la feina excel·lent de totes les persones que l'han feta possible (directors, editors, revisors, autors i lectors), la revista ja s'ha consolidat i és un referent en l'àmbit de la informació i la documentació en llengua catalana i espanyola», explica Mario Pérez-Montoro, codirector de BiD i professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB.
En aquesta línia, «hem aconseguit que la revista s'indexi a Scopus, la base de dades bibliogràfica de referència internacional en l'àmbit de les ciències humanes i socials. Però volem continuar creixent i millorant. I aquest procés de creixement i millora passa per explorar estratègies noves que garanteixin la sostenibilitat i la qualitat de la capçalera».
La UOC, un nou company de viatge
Per tots aquests motius, a partir del número de juny, dedicat a la gestió de col·leccions, la capçalera de la revista passa a ser coeditada, també, per la UOC. «D'ara endavant, en aquest projecte sumarem els esforços i els recursos de les dues universitats per millorar, créixer, ser més competitius i, en definitiva, fer de BiD una revista encara més sòlida», explica Pérez-Montoro.
Al seu torn, Lluís Pastor, director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i nou codirector de la revista, opina que «aquest acord forma part de l'estratègia dels Estudis de col·laborar amb altres institucions i universitats en temes de recerca i de mostrar la força de les dues facultats més rellevants que hi ha a Catalunya en els àmbits de la documentació i la biblioteconomia, que són les de la UB i la UOC».
Els orígens es couen a la UB
«Era el mes de juny del 1998 quan, gràcies a un grup entusiasta de professors de biblioteconomia i documentació de la UB, va aparèixer el primer número de BiD: Textos Universitaris de biblioteconomia i documentació, publicació que es va rebre molt calorosament», expliquen Pérez-Montoro professor de la UB i Candela Ollé, professora de la UOC.
Des que va sortir, la revista es va posicionar com un canal obert per a difondre treballs científics sobre l'àrea de la informació i la documentació, i per a actuar d'altaveu de les experiències dels professionals bibliotecaris. A poc a poc i sense deixar cap d'aquests fronts, la revista es va consolidar científicament i es va començar a indexar i referenciar en els principals directoris, repositoris i bases de dades bibliogràfiques internacionals.