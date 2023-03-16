El concepto de psicología ambiental es bastante desconocido todavía por la sociedad.

Ha cerrado el congreso con una conferencia sobre «espacios híbridos». ¿Qué son estos espacios?

En un mundo que va tan rápido, los espacios cambian rápidamente.

«Los mensajes que restringen la libertad de las personas no funcionan»

Una de sus líneas de investigación es la relación entre el cambio climático y el comportamiento de las personas.

Así, ¿qué tipo de mensajes son los que funcionan mejor?

Sus estudios también se han centrado en las campañas antitabaco.

La psicología ambiental también estudia cómo hacer edificios lo más adaptados a las personas. Los últimos años han proliferado los llamados edificios enfermos (sick buildings), principalmente oficinas, que se han tenido que cerrar porque los trabajadores enfermaban. ¿Qué se ha hecho mal en estos casos?

«Hay que mejorar la comunicación de la ciencia para que llegue a la sociedad»

Forma parte de la Red Canadiense para Combatir la Obesidad. ¿Cuál es su trabajo?

Usted afirma que los psicólogos son el puente entre los científicos y los ciudadanos.