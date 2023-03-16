Santiago Vidal forma parte de la minoría de jueces que conecta con el latido social del país. Con veinticuatro años de experiencia, el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona analiza las carencias del sistema y proyecta las bases para recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración judicial en el libro digital Justícia ciutadana. Per una nova justícia catalana, de la colección «Quaderns de l’Escola de Cooperació», recientemente editado por el Campus por la Paz y EdiUOC, del cual es coautor.