«En el 95% dels casos, els jutges actuem amb absoluta llibertat i independència»
Santiago Vidal
Santiago Vidal
Santiago Vidal forma part de la minoria de jutges que connecta amb el batec social del país. Amb vint-i-quatre anys d’experiència, el magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona analitza les mancances del sistema i projecta les bases per a recuperar la confiança dels ciutadans en l’administració judicial en el llibre digital Justícia ciutadana. Per una nova justícia catalana, de la col·lecció «Quaderns de l’Escola de Cooperació», recentment editat pel Campus per la Pau i EdiUOC, del qual és coautor.
Santiago Vidal forma part de la minoria de jutges que connecta amb el batec social del país. Amb vint-i-quatre anys d’experiència, el magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona analitza les mancances del sistema i projecta les bases per a recuperar la confiança dels ciutadans en l’administració judicial en el llibre digital Justícia ciutadana. Per una nova justícia catalana, de la col·lecció «Quaderns de l’Escola de Cooperació», recentment editat pel Campus per la Pau i EdiUOC, del qual és coautor.