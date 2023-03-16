La III Jornada de Criminología UOC-CEFJE, celebrada el pasado 31 de enero, abordó el ciberdelito y cómo la generalización del uso de las tecnologías de la comunicación ha modificado las formas de delincuencia. Hemos entrevistado al catedrático de Derecho Penal y director del programa de Criminología de la UOC, Josep M. Tamarit, para que comente algunos de los aspectos que en ella se trataron y también para que profundice sobre otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la comprensión de los fenómenos criminales, la protección de las víctimas, la prevención del delito, los mecanismos para combatir los abusos de poder, el sistema de justicia penal y la seguridad humana.