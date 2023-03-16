«Cal importar un model d'assistència a totes les víctimes del delicte les 24 hores»
Josep M. Tamarit
Josep M. Tamarit
La III Jornada de Criminologia UOC-CEFJE, celebrada el passat 31 de gener, va abordar el ciberdelicte i com la generalització de l’ús de les tecnologies de la comunicació ha modificat les formes de delinqüència. Hem entrevistat el catedràtic de Dret Penal i director del programa de Criminologia de la UOC, Josep M. Tamarit, perquè comenti alguns dels aspectes que s’hi van tractar i també perquè aprofundeixi en altres qüestions relacionades amb els drets humans i la comprensió dels fenòmens criminals, la protecció de les víctimes, la prevenció del delicte, els mecanismes per a combatre els abusos de poder, el sistema de justícia penal i la seguretat humana.
La III Jornada de Criminologia UOC-CEFJE, celebrada el passat 31 de gener, va abordar el ciberdelicte i com la generalització de l’ús de les tecnologies de la comunicació ha modificat les formes de delinqüència. Hem entrevistat el catedràtic de Dret Penal i director del programa de Criminologia de la UOC, Josep M. Tamarit, perquè comenti alguns dels aspectes que s’hi van tractar i també perquè aprofundeixi en altres qüestions relacionades amb els drets humans i la comprensió dels fenòmens criminals, la protecció de les víctimes, la prevenció del delicte, els mecanismes per a combatre els abusos de poder, el sistema de justícia penal i la seguretat humana.