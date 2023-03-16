«El deporte puede ser una vía de relación entre pueblos y culturas»

El deporte es ocio y salud pero también una herramienta eficaz para ayudar a los demás, promover la inclusión social, la convivencia pacífica en entornos sociales conflictivos o el diálogo entre culturas. Recientemente, Agustí Boixeda, el director del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, ha participado en la presentación del libro digital Deporte y resolución de conflictos, impulsado por la Cátedra UNESCO-Fundación FC Barcelona-UOC con el objetivo de abrir líneas de investigación en este campo y potenciar alternativas de proyección profesional más sociales dentro del mundo del deporte.