28/3/14

«El deporte puede ser una vía de relación entre pueblos y culturas»

Agustí Boixeda

Agustí Boixeda, director del Instituto Nacional de Eduación Física de Cataluña.

Agustí Boixeda, director del Instituto Nacional de Eduación Física de Cataluña.

Guida Fullana
Autor

Agustí Boixeda

El deporte es ocio y salud pero también una herramienta eficaz para ayudar a los demás, promover la inclusión social, la convivencia pacífica en entornos sociales conflictivos o el diálogo entre culturas. Recientemente, Agustí Boixeda, el director del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, ha participado en la presentación del libro digital Deporte y resolución de conflictos, impulsado por la Cátedra UNESCO-Fundación FC Barcelona-UOC con el objetivo de abrir líneas de investigación en este campo y potenciar alternativas de proyección profesional más sociales dentro del mundo del deporte.

El deporte es ocio y salud pero también una herramienta eficaz para ayudar a los demás, promover la inclusión social, la convivencia pacífica en entornos sociales conflictivos o el diálogo entre culturas. Recientemente, Agustí Boixeda, el director del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, ha participado en la presentación del libro digital Deporte y resolución de conflictos, impulsado por la Cátedra UNESCO-Fundación FC Barcelona-UOC con el objetivo de abrir líneas de investigación en este campo y potenciar alternativas de proyección profesional más sociales dentro del mundo del deporte.

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