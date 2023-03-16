28/3/14

«L'esport pot ser una via de relació entre pobles i cultures»

Agustí Boixeda

Agustí Boixeda, director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

Agustí Boixeda, director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

Guida Fullana
Autor

Agustí Boixeda

L’esport és lleure i salut però també una eina eficaç per a ajudar els altres, promoure la inclusió social, la convivència pacífica en entorns socials conflictius o el diàleg entre cultures. Recentment, Agustí Boixeda, el director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, ha participat en la presentació del llibre digital Deporte y resolución de conflictos, impulsat per la Càtedra UNESCO-Fundació FC Barcelona-UOC amb l’objectiu d’obrir línies de recerca en aquest camp i potenciar alternatives de projecció professional més socials dins del món de l’esport.

L’esport és lleure i salut però també una eina eficaç per a ajudar els altres, promoure la inclusió social, la convivència pacífica en entorns socials conflictius o el diàleg entre cultures. Recentment, Agustí Boixeda, el director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, ha participat en la presentació del llibre digital Deporte y resolución de conflictos, impulsat per la Càtedra UNESCO-Fundació FC Barcelona-UOC amb l’objectiu d’obrir línies de recerca en aquest camp i potenciar alternatives de projecció professional més socials dins del món de l’esport.

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