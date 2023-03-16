«L'esport pot ser una via de relació entre pobles i cultures»
Agustí Boixeda
Agustí Boixeda
L’esport és lleure i salut però també una eina eficaç per a ajudar els altres, promoure la inclusió social, la convivència pacífica en entorns socials conflictius o el diàleg entre cultures. Recentment, Agustí Boixeda, el director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, ha participat en la presentació del llibre digital Deporte y resolución de conflictos, impulsat per la Càtedra UNESCO-Fundació FC Barcelona-UOC amb l’objectiu d’obrir línies de recerca en aquest camp i potenciar alternatives de projecció professional més socials dins del món de l’esport.
L’esport és lleure i salut però també una eina eficaç per a ajudar els altres, promoure la inclusió social, la convivència pacífica en entorns socials conflictius o el diàleg entre cultures. Recentment, Agustí Boixeda, el director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, ha participat en la presentació del llibre digital Deporte y resolución de conflictos, impulsat per la Càtedra UNESCO-Fundació FC Barcelona-UOC amb l’objectiu d’obrir línies de recerca en aquest camp i potenciar alternatives de projecció professional més socials dins del món de l’esport.