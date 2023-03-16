Al estallar el conflicto civil en Siria, el arqueólogo Isber Sabrine, establecido en Cataluña, vio la necesidad urgente de proteger el patrimonio de su país de los bombardeos, el pillaje y el comercio ilegal de piezas arqueológicas y museísticas. Desde Heritage for Peace (Patrimonio por la Paz), Sabrine quiere dar a conocer las tareas que llevan a cabo para salvaguardar el legado cultural y colectivo de Siria, territorio que ha acogido durante siglos las civilizaciones más antiguas del planeta.