«La falta de seguridad en Siria durante la guerra ha permitido un tráfico de antigüedades brutal»
Isber Sabrine sobre Patrimonio por la Paz
Isber Sabrine sobre Patrimonio por la Paz
Al estallar el conflicto civil en Siria, el arqueólogo Isber Sabrine, establecido en Cataluña, vio la necesidad urgente de proteger el patrimonio de su país de los bombardeos, el pillaje y el comercio ilegal de piezas arqueológicas y museísticas. Desde Heritage for Peace (Patrimonio por la Paz), Sabrine quiere dar a conocer las tareas que llevan a cabo para salvaguardar el legado cultural y colectivo de Siria, territorio que ha acogido durante siglos las civilizaciones más antiguas del planeta.
Al estallar el conflicto civil en Siria, el arqueólogo Isber Sabrine, establecido en Cataluña, vio la necesidad urgente de proteger el patrimonio de su país de los bombardeos, el pillaje y el comercio ilegal de piezas arqueológicas y museísticas. Desde Heritage for Peace (Patrimonio por la Paz), Sabrine quiere dar a conocer las tareas que llevan a cabo para salvaguardar el legado cultural y colectivo de Siria, territorio que ha acogido durante siglos las civilizaciones más antiguas del planeta.