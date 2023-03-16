«La manca de seguretat a Síria durant la guerra ha permès un tràfic d'antiguitats brutal»
Isber Sabrine sobre Patrimoni per la Pau
Isber Sabrine sobre Patrimoni per la Pau
En esclatar el conflicte civil a Síria, l’arqueòleg Isber Sabrine, establert a Catalunya, va veure la necessitat urgent de protegir el patrimoni del seu país dels bombardejos, el pillatge i el comerç il·legal de peces arqueològiques i museístiques. Des de Heritage for Peace (Patrimoni per la Pau), Sabrine vol donar a conèixer les tasques que duen a terme per a salvaguardar el llegat cultural i col·lectiu de Síria, territori que ha acollit durant segles les civilitzacions més antigues del planeta.
En esclatar el conflicte civil a Síria, l’arqueòleg Isber Sabrine, establert a Catalunya, va veure la necessitat urgent de protegir el patrimoni del seu país dels bombardejos, el pillatge i el comerç il·legal de peces arqueològiques i museístiques. Des de Heritage for Peace (Patrimoni per la Pau), Sabrine vol donar a conèixer les tasques que duen a terme per a salvaguardar el llegat cultural i col·lectiu de Síria, territori que ha acollit durant segles les civilitzacions més antigues del planeta.