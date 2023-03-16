27/2/14 · Estudis d'Arts i Humanitats

«La manca de seguretat a Síria durant la guerra ha permès un tràfic d'antiguitats brutal»

Isber Sabrine sobre Patrimoni per la Pau

Isber Sabrine de Heritage for Peace

Isber Sabrine de Heritage for Peace

Guida Fullana
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Isber Sabrine sobre Patrimoni per la Pau

En esclatar el conflicte civil a Síria, l’arqueòleg Isber Sabrine, establert a Catalunya, va veure la necessitat urgent de protegir el patrimoni del seu país dels bombardejos, el pillatge i el comerç il·legal de peces arqueològiques i museístiques. Des de Heritage for Peace (Patrimoni per la Pau), Sabrine vol donar a conèixer les tasques que duen a terme per a salvaguardar el llegat cultural i col·lectiu de Síria, territori que ha acollit durant segles les civilitzacions més antigues del planeta.

En esclatar el conflicte civil a Síria, l’arqueòleg Isber Sabrine, establert a Catalunya, va veure la necessitat urgent de protegir el patrimoni del seu país dels bombardejos, el pillatge i el comerç il·legal de peces arqueològiques i museístiques. Des de Heritage for Peace (Patrimoni per la Pau), Sabrine vol donar a conèixer les tasques que duen a terme per a salvaguardar el llegat cultural i col·lectiu de Síria, territori que ha acollit durant segles les civilitzacions més antigues del planeta.

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