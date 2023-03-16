Las actuaciones militares durante las operaciones de paz en territorios en guerra son más efectivas gracias a las técnicas de resolución y gestión de conflictos. Desde hace un año, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) y la UOC entrenan y capacitan a los soldados en conflictología para que mejoren sus estrategias y adquieran las competencias para acabar con la violencia de muchos países en conflicto armado. Sally Fegan-Wyles, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora de UNITAR, ha hablado sobre la misión de la institución que dirige así como sobre el rol de los militares en los procesos de paz, como agentes de protección y de seguridad de la sociedad civil.