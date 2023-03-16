«Les operacions de pau de les Nacions Unides són imparcials, però no seran mai neutrals»
Sally Fegan-Wyles
Sally Fegan-Wyles
Les actuacions militars durant les operacions de pau en territoris en guerra són més efectives gràcies a les tècniques de resolució i gestió de conflictes. Des de fa un any, l’Institut de les Nacions Unides per a la Formació Professional i la Recerca (UNITAR) i la UOC entrenen i capaciten els soldats en conflictologia perquè millorin les seves estratègies i adquireixin les competències per a posar fi a la violència de molts països en conflicte armat. Sally Fegan-Wyles, secretària general adjunta de les Nacions Unides i directora d’UNITAR, ha parlat de la missió de la institució que dirigeix i també del rol dels militars en els processos de pau, com a agents de protecció i de seguretat de la societat civil.
Les actuacions militars durant les operacions de pau en territoris en guerra són més efectives gràcies a les tècniques de resolució i gestió de conflictes. Des de fa un any, l’Institut de les Nacions Unides per a la Formació Professional i la Recerca (UNITAR) i la UOC entrenen i capaciten els soldats en conflictologia perquè millorin les seves estratègies i adquireixin les competències per a posar fi a la violència de molts països en conflicte armat. Sally Fegan-Wyles, secretària general adjunta de les Nacions Unides i directora d’UNITAR, ha parlat de la missió de la institució que dirigeix i també del rol dels militars en els processos de pau, com a agents de protecció i de seguretat de la societat civil.