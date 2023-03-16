Luchar por unos ideales, ayudar a los demás, conocer nuevas culturas, vivir grandes aventuras. La vida de los cooperantes poco se asemeja a las historias que se explican en los medios de comunicación, la literatura y las películas. Carlos Lobo, consultor del máster de Cooperación internacional al desarrollo y acción humanitaria de la UOC, explica, desde su experiencia en la Cruz Roja Española, cómo viven y los retos a los que se enfrentan en la actualidad los profesionales de la cooperación.