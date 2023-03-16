«La responsabilitat social corporativa obre noves alternatives de treball en cooperació»
Carlos Lobo
Carlos Lobo
Lluitar per uns ideals, ajudar altres persones, conèixer noves cultures, viure grans aventures. La vida dels cooperants s’assembla poc a les històries que s’expliquen en els mitjans de comunicació, la literatura i les pel·lícules. Carlos Lobo, consultor del màster de Cooperació internacional al desenvolupament i acció humanitària de la UOC, explica, des de la seva experiència a la Creu Roja Espanyola, com viuen els professionals de la cooperació i els reptes als quals s’enfronten actualment.
Lluitar per uns ideals, ajudar altres persones, conèixer noves cultures, viure grans aventures. La vida dels cooperants s’assembla poc a les històries que s’expliquen en els mitjans de comunicació, la literatura i les pel·lícules. Carlos Lobo, consultor del màster de Cooperació internacional al desenvolupament i acció humanitària de la UOC, explica, des de la seva experiència a la Creu Roja Espanyola, com viuen els professionals de la cooperació i els reptes als quals s’enfronten actualment.