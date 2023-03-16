La UOC lidera un grupo internacional para definir los estándares de alta calidad de la educación en línea

El objetivo del encuentro es mejorar la reputación y la credibilidad de la educación en línea a escala global y consensuar qué criterios e indicadores permiten evaluarla. A diferencia de la enseñanza universitaria presencial, que dispone de herramientas, criterios e indicadores ampliamente extendidos y aplicados, la educación en línea continúa falta de instrumentos que permitan evaluar las instituciones en línea del mundo y comparar la calidad de las enseñanzas que ofrecen.



«Pese a que existen diferentes herramientas que permiten aplicar estándares de benchmarking para mejorar la calidad, hacen falta nuevas herramientas que permitan incrementar los niveles de calidad. No basta con hacerlo "bastante bien": la reputación de la educación en línea crecerá cuando algunas instituciones se comprometan a lograr estándares de más alta calidad. Inicialmente, esto marcará diferencias entre las instituciones, pero a la larga será beneficioso para toda la educación en línea, que ganará en reputación», afirma Albert Sangrà, director académico de la Cátedra UNESCO Educación y Tecnología para el cambio social y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.



Uno de los escollos en este debate es precisamente cómo evaluar la calidad de las instituciones universitarias en línea en caso de que el modelo de enseñanza/aprendizaje no sea 100 % virtual. Y es que algunas universidades virtuales ofrecen una parte de sus enseñanzas de forma presencial.



Después de dos sesiones de trabajo, el grupo ha establecido las categorías que pueden servir para evaluar la calidad del modelo de enseñanza y aprendizaje online:

Enseñanza y aprendizaje

Investigación e innovación

Impacto social

Apoyo y servicios organizativos

Cada una de estas categorías englobará indicadores de calidad que los expertos ya han esbozado y que someterán a consideración de asociaciones internacionales, otras universidades de referencia y agencias gubernamentales interesadas en asegurar la calidad de las enseñanzas en línea.





Establecimiento de un consorcio internacional



Los próximos meses y bajo el liderazgo de la UOC, los expertos avanzarán en la definición de los indicadores de alta calidad de las universidades en línea y valorarán la posibilidad de establecer un consorcio internacional que establezca sistemáticamente y con precisión los indicadores de alta calidad de la enseñanza en línea. Para marzo de 2016 está previsto otro encuentro para consensuar un nuevo documento, que elevarán a los rectores de las universidades miembros.