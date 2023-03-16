La UOC lidera un grup internacional per a definir els estàndards d'alta qualitat de l'ensenyament en línia

La UOC lidera un grup internacional per a definir els estàndards d'alta qualitat de l'ensenyament en líniaLa Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha reunit aquest octubre experts d'universitats en línia de referència internacional per debatre quins són els principals indicadors per a avaluar la qualitat de l'educació en línia. Les delegacions, de la Universitat d'Athabasca (Canadà), Universitat Estatal de Pennsilvània (EUA), The Open University (Regne Unit), Universitat Charles Sturt (Austràlia), UNISA (Sud-àfrica) i Universitat Hamdan Bin Mohammed Smart (Emirats Àrabs Units), han subscrit la «Declaració de Suport per a l'alta qualitat de l'educació online».
L'objectiu de la trobada és millorar la reputació i la credibilitat de l'educació en línia a escala global i consensuar quins criteris i indicadors permeten avaluar-la. A diferència de l'ensenyament universitari presencial, que disposa d'eines, criteris i indicadors àmpliament estesos i aplicats, l'educació en línia continua mancada d'instruments que permetin avaluar les institucions en línia del món i comparar la qualitat dels ensenyaments que ofereixen.
«Tot i que existeixen diferents eines que permeten aplicar estàndards de benchmarking per a millorar la qualitat, calen noves eines que permetin incrementar els nivells de qualitat. No és suficient fer-ho "prou bé": la reputació de l'educació en línia creixerà quan algunes institucions es comprometin a assolir estàndards de més alta qualitat. Inicialment, això marcarà diferències entre les institucions, però a la llarga serà beneficiós per a tota l'educació en línia, que guanyarà en reputació», afirma Albert Sangrà, director acadèmic de la Càtedra UNESCO Educació i Tecnologia per al canvi social i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.
Un dels esculls en aquest debat és precisament com avaluar la qualitat de les institucions universitàries en línia en cas que el model d'ensenyament/aprenentatge no sigui 100% virtual. I és que algunes universitats virtuals ofereixen una part dels seus ensenyaments de forma presencial.
Després de dues sessions de treball, el grup ha establert les categories que poden servir per a avaluar la qualitat del model d'ensenyament i aprenentatge online:
- Ensenyament i aprenentatge
- Recerca i innovació
- Impacte social
- Suport i serveis organitzatius
Cadascuna d'aquestes categories englobarà indicadors de qualitat que els experts ja han esbossat i que sotmetran a consideració d'associacions internacionals, altres universitats de referència i agències governamentals interessades a assegurar la qualitat dels ensenyaments en línia.
Establiment d'un consorci internacional
Els propers mesos i sota el lideratge de la UOC, els experts avançaran en la definició dels indicadors d'alta qualitat de les universitats en línia i valoraran la possibilitat d'establir un consorci internacional que estableixi sistemàticament i amb precisió els indicadors d'alta qualitat de l'ensenyament en línia. El març de 2016 hi ha prevista una altra trobada per a consensuar un nou document, que elevaran als rectors de les universitats membres.