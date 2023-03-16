La comunicadora y cara visible del programa laSexta Noche, Andrea Ropero, participó en la II Jornada Anual de Responsabilidad Social de la UOC, dedicada a «El papel de la responsabilidad social en la gestión y en el servicio de los medios de comunicación». Aragonesa de nacimiento, estudió Periodismo en la UAB y trabajó en El Periódico de Aragón y El Periódico de Catalunya. Recién licenciada, empezó a trabajar en La Sexta justo cuando la cadena se puso en marcha, en 2006, y durante seis años estuvo en la delegación de Cataluña realizando directos y reportajes para laSexta Noticias y para programas como Al Rojo Vivo. En 2012 la trasladaron a Madrid para copresentar laSexta Noche junto con Iñaki López. Ropero analiza en esta entrevista la responsabilidad social de los medios de comunicación.

¿Cómo pueden los medios integrar la responsabilidad social empresarial (RSE) en su día a día?

Creo que ya se hace... y cada vez más. Es fundamental que los medios que tenemos mucha repercusión difundamos en la medida de lo posible aquellas acciones sociales/empresariales de impacto. Se habla mucho más de temas sociales o medioambientales, o de proyectos punteros en el ámbito tecnológico, pero también es verdad que queda mucho camino por recorrer.

En laSexta Noche, ¿qué medidas lleváis a cabo en el terreno de la sostenibilidad económica, ambiental y social?

LaSexta Noche es un programa fundamentalmente político y económico, pero sí que intentamos hablar de asuntos como el medio ambiente, el cambio climático y las investigaciones punteras que necesitan eco mediático. Por ejemplo, solemos dedicar unos minutos al final del programa a talentos made in Spain. Es un espacio en el que entrevistamos a científicos, médicos, etc., que triunfan en su área pese a las dificultades que tienen para sacar adelante sus proyectos.

¿Qué ética debe seguir un buen periodista?

No mentir, contrastar todas las informaciones, ser muy preciso con los datos y ser honesto con la información que se da y con uno mismo. «Un periodista debe ser honesto con la información y consigo mismo.»

«Un periodista debe ser honesto con la información y consigo mismo.»

¿Las cúpulas directivas deben creer en la RSE de su medio para que sea verdadero y no se convierta solo en una herramienta de marketing y relaciones públicas?

Por supuesto. En La Sexta, cadena en la que llevo diez años, los temas de RSE aparecen también en varios programas. Es una apuesta de la casa.

¿Se aborda adecuadamente la violencia de género en las noticias?

Se aborda, aunque no siempre adecuadamente. Nosotros tenemos la suerte de contar en el programa con Susana Moreno, una de las mayores expertas en el tratamiento audiovisual de la violencia de género. Es la subdirectora del programa y profesora universitaria. Susana nos explica qué verbos, imágenes o declaraciones son más adecuadas a la hora de abordar este asunto. Lo cierto es que queda mucho por hacer para conseguir un mensaje que realmente mueva la conciencia de la sociedad. Sin esa conciencia, los políticos no harán nada.

¿Crees que la prensa sensacionalista no tiene en cuenta la RSE por el propio contenido de las noticias o eso no tiene nada que ver?

Creo que está más relacionado con el contenido del programa.

¿La televisión es esclava de la audiencia?

Los programas de televisión viven o mueren en función de la audiencia, pero creo que es un error condicionar el 100 % del contenido a la audiencia. Tiene que haber algo más. Por ejemplo, el programa laSexta Columna emitió un reportaje maravilloso sobre el cambio climático. Si bien se sabía que probablemente no funcionaría en cuanto a la audiencia, se emitió por responsabilidad, porque hay que explicar a los ciudadanos que nos estamos cargando el planeta.

¿Una presentadora aún debe ser guapa y joven, mientras que a un presentador no se le exige nada de su físico?

Una presentadora tiene que ser profesional, eso es lo primero. Si es guapa, pues mejor para ella, pero esto no debería ser relevante. Queda muchísimo por hacer en este tema. Se da por hecho que una presentadora joven y mona está ahí por su físico, y ese es el gran error, el de presuponer que esa presentadora no está ahí por su capacidad. En cambio, nadie duda de la profesionalidad de un presentador mono. Sigue habiendo mucho machismo en este tema.

¿Cómo encaja La Sexta en el panorama televisivo español?

La Sexta se ha convertido en una referencia informativa en este país. Somos líderes en todas las noches electorales y en todos los especiales informativos, ¡y eso que es la cadena más joven!

¿Qué aporta laSexta Noche al espectador?

Aporta un abanico de análisis y opiniones sobre lo que ha ocurrido durante la semana. Ponemos las cartas sobre la mesa, luego es el espectador quien elige con cuál quiere quedarse.

¿Cómo preparas el programa?

Son cinco horas de directo, lo que exige estar permanentemente conectada a la actualidad. Los miércoles tenemos la primera reunión de escaleta para estructurar el programa y ponerlo todo en marcha. Los jueves y viernes son los días en los que se editan los vídeos y en los que redacto mis entradillas, y ya el sábado llega el gran día. Intentamos tenerlo todo más o menos cerrado, pero en cinco horas de directo puede pasar cualquier cosa. «En cinco horas de directo puede pasar cualquier cosa.»

«En cinco horas de directo puede pasar cualquier cosa.»

¿Conocías la UOC?

¡Por supuesto! Estudié en Barcelona y viví allí durante diez años. Y también tengo amigos que han estudiado en la UOC.

¿Qué opinión te merecen las 41.000 personas que han empezado este curso en la UOC, que optan por formarse a lo largo de la vida a la vez que compaginan estudios con su trabajo y familia?

Me parece que tienen muchísimo mérito. Es importante seguir estudiando, hacer cursos o lo que sea... seguir mejorando siempre.

¿Te reciclas a menudo? Es decir, después de acabar Periodismo, ¿has vuelto a estudiar?

Sí, he hecho varios cursos relacionados con la presentación en televisión, la edición de vídeo e idiomas.