«Triem els verbs, les imatges i les declaracions que són més adequades per a abordar la violència de gènere»
Andrea Ropero, periodista i presentadora de <em>laSexta Noche</em>
Andrea Ropero, periodista i presentadora de <em>laSexta Noche</em>
La comunicadora i cara visible del programa laSexta Noche, Andrea Ropero, va participar en la II Jornada Anual de Responsabilitat Social de la UOC, que duia per títol: «El paper de la responsabilitat social en la gestió i en el servei dels mitjans de comunicació». Aragonesa de naixement, va estudiar Periodisme a la UAB i va treballar a El Periódico de Aragón i El Periódico de Catalunya. Així que es va llicenciar, va començar a treballar a La Sexta just quan la cadena es va posar en marxa, el 2006, i durant sis anys va treballar a la delegació de Catalunya fent directes i reportatges per a laSexta Noticias i per a programes com Al Rojo Vivo. El 2012 la van traslladar a Madrid per a copresentar laSexta Noche juntament amb Iñaki López. Ropero analitza en aquesta entrevista la responsabilitat social dels mitjans de comunicació.
La comunicadora i cara visible del programa laSexta Noche, Andrea Ropero, va participar en la II Jornada Anual de Responsabilitat Social de la UOC, que duia per títol: «El paper de la responsabilitat social en la gestió i en el servei dels mitjans de comunicació». Aragonesa de naixement, va estudiar Periodisme a la UAB i va treballar a El Periódico de Aragón i El Periódico de Catalunya. Així que es va llicenciar, va començar a treballar a La Sexta just quan la cadena es va posar en marxa, el 2006, i durant sis anys va treballar a la delegació de Catalunya fent directes i reportatges per a laSexta Noticias i per a programes com Al Rojo Vivo. El 2012 la van traslladar a Madrid per a copresentar laSexta Noche juntament amb Iñaki López. Ropero analitza en aquesta entrevista la responsabilitat social dels mitjans de comunicació.
De quina manera els mitjans poden integrar la responsabilitat social empresarial (RSE) en el seu dia a dia?
Penso que això ja es fa... i cada vegada més. És fonamental que els mitjans que tenim molta repercussió difonguem en la mesura que puguem les accions socials/empresarials d’impacte. Es parla molt més de temes socials o mediambientals, o de projectes capdavanters en l’àmbit tecnològic, però també és cert que queda molt de camí per recórrer.
A laSexta Noche, quines mesures porteu a terme en el terreny de la sostenibilitat econòmica, ambiental i social?
LaSexta Noche és un programa fonamentalment polític i econòmic, però sí que intentem parlar d’assumptes com el medi ambient, el canvi climàtic i les investigacions capdavanteres que necessiten un ressò mediàtic. Per exemple, acostumem a dedicar uns quants minuts al final del programa a talents made in Spain. És un espai en què entrevistem científics, metges, etc., que triomfen en la seva àrea malgrat les dificultats que tenen per a tirar endavant els seus projectes.
Quina ètica ha de seguir un bon periodista?
No dir mentides, contrastar totes les informacions, ser molt precís pel que fa a les dades i ser honest amb la informació que es dóna i amb un mateix.
«Un periodista ha de ser honest amb la informació i amb un mateix.»
Les cúpules directives han de creure en l’RSE del seu mitjà perquè sigui veritable i no es converteixi només en una eina de màrqueting i relacions públiques?
Per descomptat. A La Sexta, cadena en la qual fa deu anys que treballo, els temes d’RSE també apareixen en diversos programes. És una aposta de la casa.
Es tracta adequadament la violència de gènere a les notícies?
Sí que es fa, però no sempre de manera adequada. Nosaltres tenim la sort de tenir al programa la Susana Moreno, una de les expertes més rellevants pel que fa al tractament audiovisual de la violència de gènere. És la sotsdirectora del programa i professora universitària. La Susana ens explica els verbs, les imatges o les declaracions que són més adequades a l’hora d’abordar aquest assumpte. És cert, però, que queda molt per fer per a aconseguir un missatge que realment faci que la consciència de la societat es mogui. Sense aquesta consciència, els polítics no faran res.
Penses que la premsa sensacionalista no té en compte l’RSE pel mateix contingut de les notícies o això no hi té res a veure?
Penso que això està més relacionat amb el contingut del programa.
La televisió és esclava de l’audiència?
Els programes de televisió viuen o moren segons l’audiència que tinguin, però sóc del parer que és un error condicionar el 100% del contingut a l’audiència. Hi ha d’haver alguna cosa més. Per exemple, el programa laSexta Columna va emetre un reportatge meravellós sobre el canvi climàtic. Si bé se sabia que probablement no funcionaria pel que fa a l’audiència, es va emetre per responsabilitat, perquè cal explicar als ciutadans que malmetem el nostre planeta.
Una presentadora encara ha de ser maca i jove, mentre que a un presentador no se li exigeix res del seu físic?
Una presentadora ha de ser professional, això és el primer. Si és maca, doncs millor per a ella, però això no hauria de ser rellevant. Queda moltíssim per fer en aquest tema. Es dóna per fet que una presentadora jove i bufona hi és pel seu físic, i aquest és el gran error, el de pressuposar que aquesta presentadora no fa aquesta feina per la seva capacitat. En canvi, ningú no dubta de la professionalitat d’un presentador bufó. Continua havent-hi molt de masclisme en aquest tema.
Com encaixa La Sexta en el panorama televisiu espanyol?
La Sexta s’ha convertit en una referència informativa en aquest país. Som líders en totes les nits electorals i en tots els especials informatius, tot i que és la cadena més jove!
Què aporta laSexta Noche a l’espectador?
Aporta un ventall d’anàlisis i opinions sobre el que ha passat durant la setmana. Posem les cartes sobre la taula i, després, l’espectador és qui tria quina vol quedar-se.
Com prepares el programa?
Són cinc hores de directe, i això exigeix que estigui permanentment connectada a l’actualitat. Els dimecres tenim la primera reunió d’escaleta per a estructurar el programa i posar-ho tot en marxa. Els dijous i els divendres són els dies en què s’editen els vídeos i en els quals redacto les meves entradetes, i dissabte és el gran dia. Intentem tenir-ho tot més o menys tancat, però en cinc hores de directe pot passar qualsevol cosa.
«En cinc hores de directe pot passar qualsevol cosa.»
Coneixies la UOC?
Per descomptat! Vaig estudiar a Barcelona i vaig viure-hi deu anys. I també tinc amics que han estudiat a la UOC.
Què opines de les 41.000 persones que han començat aquest curs a la UOC, que opten per formar-se al llarg de la vida alhora que compaginen els estudis amb la seva feina i la família?
Em sembla que tenen moltíssim mèrit. És important continuar estudiant, fer cursos o el que sigui... es tracta de continuar millorant sempre.
Et recicles sovint? És a dir, després d’acabar Periodisme, has tornat a estudiar?
Sí, he fet diversos cursos relacionats amb la presentació a la televisió, l’edició de vídeo i idiomes.