La UOC incorpora una vicerrectora de Globalización y Cooperación

Martínez es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección de Empresas por EADA Business School y máster en Liderazgo y Gestión de la Ciencia (programa conjunto de la UB, la UAB y la UPF). Desde 2008 es también evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), en el área de Transferencia de Tecnología, y ha publicado varias monografías y artículos científicos en revistas internacionales indexadas.



Desde abril de 2010 era gerente y responsable de relaciones internacionales del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), desde donde también formalizaba y seguía los acuerdos estratégicos y convenios marco. Desde 2015 es profesora asociada del máster oficial de Medicina translacional, en el Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, donde coordina el módulo «Scientific communication and public engagement in science» desde 2013.



Anteriormente había sido gerente de la Fundación Clínic para la Investigación Biomédica (2010-2013), gerente del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) del Instituto de Salud Carlos III (2009-2010) y directora de la Oficina Técnica de la Fundación Pasqual Maragall para la investigación sobre Alzheimer (2008-2009). Desde esta oficina contribuyó a la creación de la Friends of Pasqual Maragall Foundation, en EE. UU., destinada a darle proyección internacional.



También había sido directora del área científica del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, IBEC, de 2006 a 2008, gestora de proyectos del laboratorio de nanobioingeniería del Centro de Referencia en Bioingeniería de Cataluña (CREBEC) de 2005 a 2006 y coordinadora de los Servicios de Apoyo a la Investigación del Parque Científico de Madrid de 2003 a 2005.



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