La UOC incorpora una nova vicerectora de Globalització i Cooperació

La UOC incorpora una nova vicerectora de Globalització i CooperacióPastora Martínez Samper s'incorpora aquest dilluns a la UOC com a vicerectora de Globalització i Cooperació. S'ocuparà de dirigir i liderar l'estratègia de desplegament internacional de la Universitat, amb l'objectiu de consolidar en els pròxims anys la presència internacional de la Universitat Oberta de Catalunya. Pastora Martínez era fins ara la gerent i responsable de relacions internacionals de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer.
Martínez és doctora en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Madrid, màster en Direcció d'empreses per EADA Business School i màster en Lideratge i gestió de la ciència (programa conjunt de la UB, la UAB i la UPF). Des del 2008 és també avaluadora de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP), en l'àrea de Transferència de Tecnologia, i ha publicat diverses monografies i articles científics en revistes internacionals indexades.
Des de l'abril del 2010 era gerent i responsable de relacions internacionals de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), des d'on també formalitzava i seguia els acords estratègics i convenis marc. Des del 2015 és professora associada del Màster Oficial de Medicina Translacional," en el Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, on coordina el mòdul «Scientific communication and public engagement in science» des del 2013.
Anteriorment havia estat gerent de la Fundació Clínic per a la Investigació Biomèdica (2010-2013), gerent del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) de l'Institut de Salut Carlos III (2009-2010) i directora de l'Oficina Tècnica de la Fundació Pasqual Maragall per a la investigació sobre l'Alzheimer (2008-2009). Des d'aquesta oficina va contribuir a la creació de la Friends of Pasqual Maragall Foundation, als EUA, destinada a donar-li projecció internacional.
També havia estat directora de l'àrea científica de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, IBEC (2006-2008), gestora de projectes del laboratori de nanobioenginyeria del Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya, CREBEC (2005-2006), i coordinadora dels Serveis de Suport a la Recerca del Parc Científic de Madrid (2003-2005).
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