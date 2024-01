Según Cabero, este fenómeno no afecta a un perfil concreto, sino a la forma en la que la persona afronta su retorno a la vida de «no vacaciones». «Cuanto más negativa y poco interesante sea su rutina, más posibilidades hay de sufrir las consecuencias de una depresión posvacacional», apunta.

Evitar, pues, caer en este tipo de depresión es mucho más complejo que llevar a cabo acciones específicas, como levantarse más temprano unos días antes o no cargarse de trabajo el primer día. «Para no sufrirla es necesario tener una rutina satisfactoria, que tú hayas elegido y a la que te haga ilusión volver. El resto de soluciones son parches que no resuelven nada y que solo sirven para tapar durante un tiempo el problema de fondo», aclara Cabero.

¿Pero cómo se consigue no caer en esta insatisfacción? La psicóloga de la UOC da una serie de consejos para evitarla:

Tener una vida que te permita disfrutar tanto de lo que haces como de lo que no.

Tomar responsabilidad de tu vida y, si algo no te gusta, cambiarlo .

. Deshacerte de lo que consideres que se ha convertido en innecesario.

Decidir qué quieres aprender o incorporar a tu vida este año y generarlo.

Los niños también lo sufren

El síndrome posvacacional también puede afectar a los más pequeños cuando vuelven al colegio. Puede materializarse en cansancio, cambios de humor o, incluso, problemas estomacales. Para que no sea así Cabero recomienda a los padres que lleven a cabo las siguientes acciones:

Saber qué es lo que les entusiasma de la escuela y recordarles que lo recuperarán pronto.

Volver progresivamente al hábito de acostarse temprano para que cuando empiece la escuela puedan levantarse sin necesidad de despertador.

Seguir una alimentación energética que facilite la rutina. Así pues, hay que eliminar todos los azúcares refinados propios del verano, como helados o bebidas.

Reencontrarse con amigos de la escuela unos días antes para revivir las experiencias de amistad y de disfrutar juntos.

Ir a comprar juntos el material del nuevo curso para que se ilusionen por esta nueva etapa.

La psicóloga de la UOC alerta de que una parte importante de la población no tiene la vida que realmente desea. «La mayoría piensa que es difícil tenerla o que, sencillamente, no la merece», añade. Ante esta situación recomienda alentar a estas personas a generar circunstancias para que pase lo que realmente quieren.