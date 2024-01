Segons Cabero, aquest fenomen no afecta un perfil concret, sinó la manera com la persona afronta el retorn a la vida de «no vacances». «Com més negativa i poc interessant sigui la seva rutina, més possibilitats hi ha de patir les conseqüències d'una depressió postvacances», apunta.

Evitar, doncs, caure en aquest tipus de depressió és molt més complex que dur a terme accions específiques, com llevar-se més d'hora alguns dies abans o no carregar-se de feina el primer dia. «Per a no patir-la cal tenir una rutina satisfactòria, que tu hagis triat i a la qual et faci il·lusió tornar. La resta de solucions són pegats que no resolen res i que només serveixen per a tapar durant un temps el problema de fons», deixa clar Cabero.

Però com s'aconsegueix no caure en aquesta insatisfacció? La psicòloga de la UOC dóna una sèrie de consells per a evitar-la:

Tenir una vida que et permeti gaudir tant del que fas com del que no.

Prendre responsabilitat de la teva vida i, si alguna cosa no t'agrada, canviar-la .

. Fer fora el que consideris que s'ha convertit en innecessari.

Decidir què vols aprendre o incorporar a la teva vida aquest any i generar-ho.

Els infants també el pateixen

El trastorn postvacances també pot afectar els més petits quan tornen a escola. Es pot materialitzar en cansament, canvis d'humor o, fins i tot, problemes estomacals. Per a evitar-ho Cabero recomana als pares que duguin a terme les accions següents:

Saber què és el que els entusiasma de l'escola i recordar-los que ho recuperaran aviat.

Tornar progressivament a l'hàbit d'anar a dormir d'hora perquè quan comenci l'escola es puguin llevar sense necessitat de despertador.

Seguir una alimentació energètica que faciliti la rutina. Cal, doncs, eliminar tots els sucres refinats propis de l'estiu, com gelats o sucs.

Retrobar-se amb amics de l'escola alguns dies abans per a reviure les experiències d'amistat i de gaudir plegats.

Anar a comprar el material del nou curs plegats perquè s'il·lusionin per aquesta nova etapa.

La psicòloga de la UOC alerta que una part important de la població no té la vida que realment vol. «La majoria pensen que és difícil tenir-la o que, senzillament, no se la mereix», afegeix. Davant d'aquesta situació recomana encoratjar aquestes persones a generar circumstàncies perquè passi el que realment volen.