Albert Barberà, nuevo director del eHealth Center de la UOC

Albert Barberà Lluís es el nuevo director del eHealth Center de la UOC, el primer centro académico de salud digital del sur de Europa, nacido hace dos años. El hasta ahora director general de Investigación e Innovación en Salud de la Generalitat de Cataluña deja el cargo público para capitanear, desde el viernes 5 de julio, este centro, que aglutina todo el conocimiento que la UOC genera en el ámbito de la salud digital.

Barberà es licenciado en Química y Farmacia y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la UB, formación científica que ha complementado con un posgrado de Dirección Financiera en la UPF y, en gestión de la investigación, con el máster de Gestión y Liderazgo en Investigación ofrecido conjuntamente por la UPF, la UB y la UAB.

Su trayectoria profesional combina la experiencia en investigación con la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito de la investigación biomédica y en salud. Tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos; en la gestión del conocimiento y la innovación; en la definición, la implantación y la evaluación de políticas de estrategia institucional para promover la investigación, y en la implantación y la evaluación de programas de captación o retención de talento.

Tras su estancia posdoctoral en Mount Sinai School of Medicine y en la Universidad Rockefeller, se incorporó al Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), primero como investigador y posteriormente asumiendo la gestión de proyectos nacionales e internacionales. Además, de 2016 a 2017 fue director general de BIOCAT. En esta etapa impulsó la salud digital como una de las cinco áreas en las que debía focalizarse la BioRegión de Cataluña. De hecho, en el artículo «L’eHealth ajudarà a posar el pacient en el centre del sistema» publicado en Gaceta Médica, recogía su opinión. Barberà destacaba el cambio cultural que requiere un sistema de salud centrado en el paciente, cuestión que coincide plenamente con la misión del eHealth Center.

Desde 2008, Barberà ha tenido distintos cargos relacionados con la gestión de la ciencia, primero como gerente del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas (CIBERDEM) del Instituto de Salud Carlos III y después como coordinador científico del IDIBAPS y como director del Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI).

Sobre el eHealth Center

El eHealth Center es un centro académico abierto al mundo, transdisciplinario, que genera, transfiere e intercambia conocimiento en salud digital para capacitar y empoderar a los ciudadanos y los profesionales mediante las tecnologías digitales para que lideren el cambio de paradigma en salud. Se centra en las personas y se basa en la investigación, la formación y el asesoramiento para contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad.

Entre sus objetivos está conseguir que la sociedad logre los retos marcados por la Agenda 2030 de la ONU en el ámbito de la salud y el bienestar. Es por este motivo por lo que la UOC lidera el grupo de trabajo relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 3 de salud y bienestar, dentro del IAU Working Group on HE for Sustainable Development.

El compromiso de la UOC con el ámbito de la salud digital se remonta al año 2001, cuando se puso en marcha el Proyecto Internet Cataluña, bajo la dirección de Manuel Castells (un proyecto líder en Europa y que ha recibido varias distinciones), con el objetivo de analizar el impacto de las TIC en varios ámbitos de la sociedad y la actividad humana. Precisamente, una de las dimensiones del análisis tuvo lugar en el ámbito de la salud. Esto significó el punto de partida de un largo recorrido de proyectos de investigación multidisciplinaria en el ámbito de la salud digital, el bienestar y la calidad de vida.