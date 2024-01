Albert Barberà, nou director de l'eHealth Center de la UOC

Albert Barberà Lluís és el nou director de l’eHealth Center de la UOC, el primer centre acadèmic de salut digital del sud d’Europa, nascut fa dos anys. El fins ara director general de Recerca i Innovació en Salut de la Generalitat de Catalunya deixa el càrrec públic per capitanejar, des del divendres 5 de juliol, aquest centre, que aglutina tot el coneixement que la UOC genera en l’àmbit de la salut digital.

Barberà és llicenciat en Química i Farmàcia i doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la UB, formació científica que ha complementat amb un postgrau de Direcció Financera a la UPF i, en gestió de la recerca, amb el màster de Gestió i Lideratge en Recerca ofert conjuntament per la UPF, la UB i la UAB.

La seva trajectòria professional combina l’experiència en recerca amb la gestió del coneixement i la innovació en l’àmbit de la recerca biomèdica i en salut. Té una àmplia experiència en la gestió de projectes; en la gestió del coneixement i la innovació; en la definició, la implantació i l'avaluació de polítiques d’estratègia institucional per a promoure la recerca, i en la implantació i l'avaluació de programes de captació o retenció de talent.

Després de la seva estada postdoctoral a Mount Sinai School of Medicine i a la Universitat Rockefeller, es va incorporar a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), primer com a investigador i posteriorment assumint la gestió de projectes nacionals i internacionals. A més, del 2016 al 2017 va ser director general de BIOCAT. En aquesta etapa va impulsar la salut digital com una de les cinc àrees en les quals s’havia de focalitzar la BioRegió de Catalunya. De fet, l’article «L’eHealth ajudarà a posar el pacient en el centre del sistema» publicat a Gaceta Médica recollia la seva opinió. Barberà hi destacava el canvi cultural que requereix un sistema de salut centrat en el pacient, qüestió que coincideix plenament amb la missió de l’eHealth Center.

Des del 2008, Barberà ha tingut diferents càrrecs relacionats amb la gestió de la ciència, primer com a gerent del CIBER de Diabetis y Malalties Metabòliques (CIBERDEM) de l’Institut de Salut Carlos III i després com a coordinador científic de l’IDIBAPS i com a director de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).

Sobre l’eHealth Center

L’eHealth Center és un centre acadèmic obert al món, transdisciplinari, que genera, transfereix i intercanvia coneixement en salut digital per a capacitar i apoderar els ciutadans i els professionals mitjançant les tecnologies digitals perquè liderin el canvi de paradigma en salut. Se centra en les persones i es basa en la recerca, la formació i l’assessorament per a contribuir al progrés i al benestar de la societat.

Entre els seus objectius hi ha aconseguir que la societat assoleixi els reptes marcats per l’Agenda 2030 de l’ONU en l’àmbit de la salut i el benestar. És per aquest motiu que la UOC lidera el grup de treball relacionat amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 3 de salut i benestar, dins del IAU Working Group on HE for Sustainable Development.

El compromís de la UOC amb l’àmbit de la salut digital es remunta a l’any 2001, quan es va posar en marxa el Projecte Internet Catalunya, amb la direcció de Manuel Castells (un projecte capdavanter a Europa i que ha rebut diverses distincions), amb l’objectiu d’analitzar l’impacte de les TIC en diversos àmbits de la societat i l’activitat humana. Precisament, una de les dimensions de l’anàlisi va tenir lloc en l’àmbit de la salut. Això va significar el punt de partida d’un llarg recorregut de projectes de recerca multidisciplinària en l’àmbit de la salut digital, el benestar i la qualitat de vida.