Los resultados preliminares del estudio Data Policies & Strategies, with a Focus on Short Term Rental Platforms, elaborado por el grupo de investigación Dimmons del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC y el activista Murray Cox, en el marco de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, muestra que en muchas de las ciudades encuestadas aún no hay una legislación propia por lo que las plataformas no estén obligadas a compartir sus datos (direcciones, nombre de los propietarios, cantidad de noches). Por este motivo, las ciudades piden un cambio legislativo europeo.

El estudio se ha presentado hoy durante el Sharing Cities Action Encounter , organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya. Los investigadores han revelado, en este acto celebrado en el marco del Smart City Expo World Congress, que la mayoría de las veinte ciudades encuestadas en todo el mundo no ha logrado los resultados deseados en las negociaciones con plataformas de alquiler de pisos turísticos como Airbnb, debido, en buena medida, a esta falta de regulación. Este encuentro es fruto de la cumbre celebrada en Barcelona el año pasado, en la que cincuenta ciudades firmaron la primera declaración global sobre la posición de las ciudades frente a la economía de plataforma.

Las administraciones locales encuestadas han sido Ámsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Bolonia, Burdeos, Grenoble, Cracovia, Montreal, Múnich, Nápoles, París, Oporto, Rotterdam, San Francisco, Tallin, Tesalónica, Umeå, Valencia y Viena.

Sin datos no hay control

Por un lado, las administraciones locales necesitan datos sobre las actividades que las plataformas digitales llevan a cabo en las ciudades, tanto para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales como para elaborar políticas reguladoras que garanticen el acceso a la vivienda y su disponibilidad, y así evitar procesos de gentrificación. Por otro, los datos son imprescindibles para el control fiscal.

Un 62 % de las administraciones locales que ha participado en el estudio tiene acuerdos con una o con varias plataformas para recoger impuestos sobre la actividad de alquiler de pisos turísticos. Sin embargo, muy pocos ayuntamientos han podido acceder a los datos, por lo que plataformas como Airbnb no pagan las tasas turísticas que corresponderían en la mayoría de ciudades.

«Las pocas ciudades que han podido acceder a los datos son las que ya tienen una normativa específica», explica Cox. «Se trata de ciudades pioneras, por ejemplo, San Francisco, Santa Mónica, Viena, Grenoble, Burdeos y Barcelona». Gracias a un sistema obligatorio municipal de registro de los anfitriones, los ayuntamientos de estas ciudades pueden incidir en quién ofrece pisos turísticos y dónde se ofrecen. Este sistema de registro se diferencia del modelo habitual, en el que no hay regulación y los anfitriones pueden poner en alquiler su piso sin necesidad de informar a la Administración. Así, las ciudades que ya disponen de un marco legal propio pueden negociar más fácilmente con las plataformas para conseguir ciertos datos y modificar protocolos.

El estudio resalta que Barcelona es una de las ciudades que ha tenido más éxito en esta negociación con la plataforma, especialmente porque ha logrado que la propia plataforma quite los anuncios sin licencia legal. En cualquier caso, el estudio remarca la falta de datos útiles para que las ciudades puedan controlar el fenómeno y confirma que la plataforma ha conseguido no revelar estos datos. El estudio señala así la necesidad de que las ciudades se unan para tener más poder de negociación con las plataformas y también para pedir una regulación europea más protectora con las ciudades.