¿Cómo deben ser los espacios y los entornos virtuales con la vuelta a los colegios?

Educación presencial y en línea

Respecto a las herramientas educativas, en el decálogo se propone potenciar dispositivos tecnológicos como tabletas o escritorios portátiles, que permiten al estudiante hacer sus tareas desde cualquier lugar. Los autores del decálogo apuestan por un aprendizaje combinado, con educación presencial y en línea, incorporando el uso de las tecnologías digitales como una práctica educativa cotidiana.

«Lo ideal es equilibrar muy bien el trabajo que se hace en línea para no sobrecargar ni a profesorado ni a alumnado, y también que los momentos presenciales potencien la comunicación y el diálogo, así como aquello que es más difícil hacer de forma autónoma en casa», señala Bautista.

Esto implica que los niños y niñas tengan acceso digital tanto en las aulas como en sus hogares, lo que no siempre es posible. «Es algo de lo que se tiene que ocupar la Administración, porque aunque el profesorado y los centros estén preparados para ello, estas propuestas no servirán de nada si los estudiantes no tienen acceso a estos dispositivos», recalca el docente.

Los investigadores de Smart Classroom Project también apuestan por aprovechar esta nueva situación para fomentar la autorregulación de los estudiantes, es decir, que los docentes ayuden, moderen y supervisen, pero que sean los alumnos y alumnas quienes aprendan de forma autónoma y desarrollen la competencia de autorregularse. Eso significa que se responsabilicen de una buena parte del proceso educativo.

Un nuevo aprendizaje, más allá de la pandemia

Aunque las medidas surjan en el contexto de la pandemia actual, los autores proponen que sirvan también para cuando termine la crisis sanitaria. «Esta necesidad de repensar el espacio puede ser una buena oportunidad para repensar cómo se plantea para el aprendizaje, de modo que esta reflexión sirva no solo para dar respuesta al momento de emergencia actual», destaca Bautista.

Smart Classroom Project es uno de los finalistas del SpinUOC 2020, programa anual de emprendimiento impulsado por la plataforma Hubbik de la UOC, que celebrará su final el próximo 1 de octubre. Junto con Guillermo Bautista, forman parte del equipo del proyecto Anna Escofet y Marta López, profesoras de la Universidad de Barcelona, así como María Casanovas, profesora y asesora técnica en educación y diseño de espacios de aprendizaje.

La Dirección General de Investigación de la Generalitat de Cataluña, adscrita al Departamento de Empresa y Conocimiento, ha aprobado la financiación del Smart Classroom Project, a través de su convocatoria Innovadors 2019, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La convocatoria está destinada a proyectos de valorización y transferencia de conocimiento desarrollados por innovadores en estancias en entidades del sistema de investigación e innovación del territorio catalán.

