Com han de ser els espais i els entorns virtuals amb la tornada a les escoles?

Ensenyament presencial i en línia

Pel que fa a les eines educatives, en el decàleg es proposa potenciar dispositius tecnològics com tauletes o escriptoris portàtils, que permeten a l'estudiant fer les seves tasques des de qualsevol lloc. Els autors del decàleg aposten per un aprenentatge combinat, amb ensenyament presencial i en línia, incorporant l'ús de les tecnologies digitals com una pràctica educativa quotidiana.

«L'ideal és equilibrar molt bé la feina que es fa en línia per no sobrecarregar ni el professorat ni l'alumnat, i també que els moments presencials potenciïn la comunicació i el diàleg, així com tot allò que és més difícil fer de manera autònoma a casa», assenyala Bautista.

Això implica que els nens i nenes tinguin accés digital tant a les aules com a casa seva, cosa que no sempre és possible. «Se n'ha d'ocupar l'Administració, perquè encara que el professorat i els centres estiguin preparats per això, aquestes propostes no serviran de res si els estudiants no tenen accés a aquests dispositius», recalca el docent.

Els investigadors de Smart Classroom Project també aposten per aprofitar aquesta nova situació per fomentar l'autoregulació dels estudiants, és a dir, que els docents ajudin, moderin i supervisin, però que siguin els alumnes els qui aprenguin de manera autònoma i desenvolupin la competència d'autoregular-se. Això vol dir que es responsabilitzin d'una bona part del procés educatiu.

Un nou aprenentatge, més enllà de la pandèmia

Encara que les mesures sorgeixin en el context de la pandèmia actual, els autors proposen que serveixin també per a quan acabi la crisi sanitària. «Aquesta necessitat de repensar l'espai pot ser una bona oportunitat per repensar com es planteja per a l'aprenentatge, de manera que aquesta reflexió serveixi no solament per donar resposta al moment d'emergència actual», destaca Bautista.

Smart Classroom Project és un dels finalistes de l'SpinUOC 2020, programa anual d'emprenedoria impulsat per la plataforma Hubbik de la UOC, que celebrarà la seva final el pròxim 1 d'octubre. Juntament amb Guillermo Bautista, formen part de l'equip del projecte Anna Escofet i Marta López, professores de la Universitat de Barcelona, i María Casanovas, professora i assessora tècnica en ensenyament i disseny d'espais d'aprenentatge.

La Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, ha aprovat el finançament de l'Smart Classroom Project, a través de la seva convocatòria Innovadors 2019, que compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La convocatòria està destinada a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació del territori català.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en l'ensenyament en línia i la salut digital. Els més de 400 investigadors i 48 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i tres centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.