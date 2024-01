El uso de videojuegos durante la infancia mejora la memoria de trabajo años después

Potencian las capacidades cognitivas

En este caso, el videojuego utilizado fue una aventura gráfica con plataformas en 3D, pero hay múltiples géneros de este tipo de entretenimiento audiovisual que influyen de manera distinta en las funciones cognitivas.

Según Palaus, lo que comparten la mayoría de videojuegos es la presencia de elementos que incitan a seguir jugando y una curva creciente de dificultad que provoca que la actividad sea constantemente un reto. "Estos dos elementos son suficientes para crear una actividad atractiva y motivante pero que, a su vez, requiere un uso constante e intenso de nuestros recursos cerebrales", afirma el autor.

"Los videojuegos son la receta perfecta para potenciar ciertas capacidades cognitivas prácticamente sin darnos cuenta", añade. No obstante, el científico recuerda que estas mejoras influirán de forma limitada en el rendimiento en otras actividades fuera de los videojuegos, como sucede con la mayoría de entrenamientos cognitivos.

Artículo de referencia

Palaus, M.; Viejo-Sobera, R.; Redolar-Ripoll D.; Marrón E. M. (2020). Cognitive Enhancement via Neuromodulation and Video Games: Synergistic Effects?. Frontiers in Human Neurosience. doi: 10.3389/fnhum.2020.00235.

