L'ús de videojocs durant la infància millora la memòria de treball anys més tard

Potencien les capacitats cognitives

En aquest cas, el videojoc que es va fer servir va ser una aventura gràfica amb plataformes en 3D, però hi ha molts gèneres d'aquest tipus d'entreteniment audiovisual que influeixen de manera diferent sobre les funcions cognitives.

Segons Palaus, el que comparteixen la majoria de videojocs és la presència d'elements que inciten a continuar jugant i una corba creixent de dificultat que provoca que l'activitat sigui constantment un repte. "Amb aquests dos elements n'hi ha prou per crear una activitat atractiva i motivadora que, al seu torn, requereixi un ús constant i intens dels nostres recursos cerebrals", afirma l'autor.

"Els videojocs són la recepta perfecta per potenciar certes capacitats cognitives pràcticament sense que ens n'adonem", afegeix. No obstant això, el científic recorda que aquestes millores influeixen de manera limitada sobre el rendiment en activitats que no siguin jugar a videojocs, com passa amb la majoria d'entrenaments cognitius.

Article de referència

Palaus, M.; Viejo-Sobera, R.; Redolar-Ripoll D.; Marrón E. M. (2020). Cognitive Enhancement via Neuromodulation and Video Games: Synergistic Effects?. Frontiers in Human Neurosience. doi: 10.3389/fnhum.2020.00235.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a resoldre els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en l'ensenyament en línia i la salut digital. Els més de 400 investigadors i 48 grups de recerca s'articulen entorn dels 7 estudis de la UOC i 3 centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC).