SocialBlock: la tecnología que podría mejorar la seguridad de los datos en las ciudades inteligentes

Los flujos de información entre usuarios

La arquitectura diseñada contempla dos tipos de comunicación: de un usuario a otro y de un usuario a muchos. Como explica el investigador, en una comunicación uno a uno, el protocolo permitiría que un usuario enviase directamente una comunicación a otro de forma segura.

«En una comunicación de uno a muchos, un usuario enviaría el mismo mensaje a muchos, pero cada mensaje estaría cifrado con claves distintas para cada usuario», aclara García Font.

La investigación también incluye una evaluación de los riesgos de este tipo de aplicaciones y un prototipo ya implementado con el que se muestran los protocolos propuestos.

Artículo de referencia

Garcia-Font, V. «SocialBlock: An architecture for decentralized user-centric data management applications for communications in smart cities». Journal of Parallel and Distributed Computing. DOI: 10.1016/j.jpdc.2020.06.004.

