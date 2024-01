SocialBlock: la tecnologia que podria millorar la seguretat de les dades a les ciutats intel·ligents

Cadena de blocs per a comunicacions més segures

L'arquitectura utilitza la tecnologia anomenada cadena de blocs (blockchain) com a eix vertebrador. «Aquesta tecnologia està servint per habilitar serveis descentralitzats de molts tipus. Per exemple, en les criptomonedes, la cadena de blocs és una espècie de base de dades descentralitzada on es guarden totes les transaccions de les monedes», indica l'investigador.

D'aquesta manera, en comptes de ser uns quants bancs els que controlen la informació de les transaccions monetàries, com passa en l'actualitat, amb les criptomonedes és tota la comunitat la que exerceix aquest control gràcies a un protocol comú i a l'emmagatzematge de la informació en una estructura de dades comuna.

«En l'aplicació proposada, la cadena de dades s'utilitza com a punt on es pot trobar la informació necessària de cada usuari per poder accedir a la resta de la seva informació», detalla García Font. És a dir: en aquesta tecnologia, els usuaris tenen una mena de perfil on qualsevol que els vulgui enviar informació o rebre'n el pot consultar. Així obtindrà unes claus criptogràfiques i les adreces d'internet on es pot enviar la informació de manera segura i privada.