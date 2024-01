Sanjay Sarma, vicepresidente del MIT, hablará sobre el futuro de la educación en la inauguración del 25.º curso de la UOC

Sanjay Sarma, profesor de Ingeniería Mecánica y vicepresidente de Aprendizaje Abierto del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), será el protagonista de la lección inaugural del curso académico 2020-2021 de la UOC, el 25.º de esta universidad. «What is the Future of Education?» es el título de su ponencia, que podrá seguirse en línea y en directo este miércoles, 21 de octubre, a las 16 h (CEST). En el acto participará el consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Ramon Tremosa.

Sanjay Sarma es un referente mundial en la investigación sobre ciencia del aprendizaje e ingeniería mecánica, y se le atribuye el desarrollo de las tecnologías de identificación por radiofrecuencia (RFID).

Sarma analizará el futuro de la educación y responderá a cuestiones como «¿qué obtienen los estudiantes de las universidades?», «¿cómo puede la educación en línea tener un papel en el futuro de la sociedad, el trabajo y el potencial humano?» o «¿cómo la COVID-19 ha cambiado las cosas?». Sanjay Sarma responderá algunas de estas preguntas a partir de sus reflexiones, y también hará hincapié en el papel que tendrá la UOC en el futuro.