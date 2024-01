Sanjay Sarma, vicepresident del MIT, parlarà sobre el futur de l'educació en la inauguració del 25è. curs de la UOC

Sanjay Sarma, professor d'Enginyeria Mecànica i vicepresident d'Aprenentatge Obert de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), serà el protagonista de la lliçó inaugural del curs acadèmic 2020-2021 de la UOC, el 25è. de la Universitat. «What is the Future of Education?» és el títol de la seva ponència, que es podrà seguir en línia i en directe aquest dimecres, 21 d'octubre, a les 16 h (CEST). A l'acte hi participarà el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa.

Sanjay Sarma és un referent mundial en la recerca sobre ciència de l'aprenentatge i enginyeria mecànica, i se li atribueix el desenvolupament de les tecnologies d'identificació per radiofreqüència (RFID).

Sarma analitzarà el futur de l'educació i respondrà a qüestions com ara «què obtenen els estudiants de les universitats?», «de quina manera l'educació en línia pot tenir un paper en el futur de la societat, el treball i el potencial humà?» o «com ha canviat les coses la COVID-19?». Sanjay Sarma respondrà algunes d'aquestes preguntes a partir de les seves reflexions, i també posarà èmfasi en el paper que la UOC ha de tenir en el futur.