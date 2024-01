Sanjay Sarma: «El futuro pertenece a las universidades en línea que lleguen a acuerdos con empresas para llevar a cabo prácticas y aprendizajes»

Sanjay Sarma, profesor de Ingeniería Mecánica y vicepresidente de Aprendizaje Abierto del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha sido el protagonista de la lección inaugural del curso académico 2020-2021 de la UOC, el 25.º de la universidad, con una ponencia titulada «What is the Future of Education?», en la que ha reflexionado sobre los retos globales a los que se enfrenta la enseñanza. El acto ha sido presidido por el rector de la UOC, Josep A. Planell, y también han participado en él el presidente del Patronato de la UOC, Pere Vallès, y el consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa.

Sarma ha iniciado su intervención repasando la evolución del sistema educativo desde que las primeras universidades aparecieron en Asia hace más de 2.500 años. «Si miramos la universidad moderna, surgida de los monasterios, podemos ver similitudes con la universidad actual» en la forma de aprender y enseñar, ha dicho. También ha explicado que la característica que prevalece en la mayoría de metodologías educativas son los exámenes, y aparecieron hace doscientos años con la Revolución Industrial: «Testamos a los alumnos del mismo modo que testamos los productos», ha afirmado el profesor, a la vez que «seguimos métodos estándares como si los estudiantes fueran piezas intercambiables de una maquinaria en acción».

Para Sarma muchos de estos métodos han quedado obsoletos, puesto que con una mayor adopción de las tecnologías y un mundo que cambia a toda velocidad, «la vida media de muchos de nuestros trabajos está cayendo en picado». ¿Qué quiere decir esto? «Que nuestras habilidades se agotan muy rápidamente», ha aseverado Sarma, antes de subrayar la importancia de que las personas se encarguen individualmente de que su aprendizaje sea continuado a lo largo de toda la vida.