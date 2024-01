Sanjay Sarma: «El futur pertany a les universitats en línia que arribin a acords amb empreses per dur a terme pràctiques i aprenentatges»

Temps de pandèmia

El professor ha fet esment de l'excepcionalitat de la pandèmia que afecta el món i que també està revolucionant les formes d'educar-nos, de treballar i de viure. Per a ell, aquesta no serà l'única crisi sanitària que viurà la nostra societat, i per això cal acostumar-se a una nova normalitat en què es desfaci la idea que els alumnes són parts d'una cadena productiva, per passar a donar coneixement i poder als joves per tenir èxit en el futur.

«El format de les classes com a conferències perdura; res no ha canviat en 700 anys», ha afirmat Sarma, que ha assegurat que això el preocupa, fonamentalment perquè se sosté en la creença que «la ment és un full de paper on un professor hi pot escriure». «Això és lamentable, perquè el cervell d'una persona ha de ser tractat com un organisme que creix», ha dit.