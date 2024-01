El Ayuntamiento de Barcelona y la UOC consolidan la ubicación de la universidad en el distrito tecnológico de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han acordado reforzar y consolidar la presencia de la universidad en el distrito de Sant Martí, en concreto en el complejo de equipamientos conocido como Can Jaumandreu (uno de los vestigios conservados del pasado industrial del Poblenou). Mediante la firma de un protocolo, la universidad, que este año celebra su 25.º aniversario, reafirma su compromiso con la ciudad de Barcelona y su ubicación en el 22@, el distrito tecnológico de la capital catalana.

El acuerdo, firmado este miércoles, 2 de diciembre, en el Salón de Ciento por la alcaldesa, Ada Colau, y el rector, Josep A. Planell, evidencia el entendimiento de ambas instituciones y la clara apuesta por reordenar y reorganizar la presencia de sus servicios en los edificios del complejo de equipamientos de Can Jaumandreu. En concreto, en dos de ellos: la sede de la antigua fábrica, por un lado, y el edificio de servicios municipales de la calle Bolívia, 103, por el otro, que también forma parte del complejo.

En la antigua fábrica del recinto de Can Jaumandreu, en el edificio situado en la calle de Sant Joan de Malta, 64-74, el Ayuntamiento cede, por un periodo mínimo de quince años, nuevos espacios a la UOC que en la actualidad no están ocupados y que suman una superficie de unos 1.700 m2. Con esta cesión, Can Jaumandreu se convierte en la apuesta de la UOC por situar allí buena parte de los equipos que actualmente están dispersos en diferentes puntos de Barcelona.

En cuanto al edificio de la calle Bolívia, 103, que fue adquirido por la UOC en 2018 y donde actualmente están instalados algunos servicios municipales del área de Urbanismo, el Ayuntamiento podrá disponer de dos plantas en él, que suman un total de 2.500 m2, por un periodo de cuatro años. El objetivo a medio plazo es que la UOC acabe ocupando también la totalidad de este edificio.

La universidad instalará en estos nuevos espacios al personal docente e investigador, los centros de investigación Internet Interdisciplinary Institute (IN3) e eHealth Center (eHC), la investigación en e-learning, la Escuela de Doctorado y algunos equipos de gestión, que sumarán en conjunto unas 800 personas. La investigación de la UOC tiene como foco la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital, y encuentra en el distrito tecnológico un encaje y unas condiciones óptimas para que los investigadores puedan desarrollarla.

«Queremos un campus de la UOC que concentre toda la investigación y la docencia en el 22@ y que favorezca la interdisciplinariedad de todos los equipos», explica el rector, Josep A. Planell. Además, «tenemos la voluntad de reforzar nuestro papel en la ciudad de Barcelona como plataforma de creación, conexión y divulgación; por ello, creemos que trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona podremos estimular tanto la investigación como la creación de empresas basadas en tecnología avanzada», añade el rector de la UOC.

La UOC está en el 22@ desde 2005, cuando arrendó uno de los edificios de Can Jaumandreu. Más tarde, en 2018, amplió su presencia con la compra de dos edificios de la rambla del Poblenou de Barcelona, uno de los cuales es el que ya ocupaba en régimen de arrendamiento.

El impulso de las competencias digitales y la economía colaborativa, dos áreas de actuación conjunta entre el Ayuntamiento de Barcelona y la UOC

El protocolo de cesión llega en un contexto en el que ambas instituciones ya están desarrollando proyectos conjuntos, como las colaboraciones entre Barcelona Activa y la UOC vinculadas al desarrollo de las competencias digitales para la ciudadanía, y un trabajo conjunto en el impulso de las economías colaborativas y cooperativas de plataforma en la ciudad.