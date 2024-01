L'Ajuntament de Barcelona i la UOC consoliden l'emplaçament de la Universitat al districte tecnològic de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han acordat reforçar i consolidar la presència de la Universitat al districte de Sant Martí, en concret al complex d'equipaments conegut com a Can Jaumandreu (un dels vestigis que s'han conservat del passat industrial del Poblenou). Mitjançant la signatura d'un protocol, la Universitat, que enguany celebra el 25è. aniversari, referma el seu compromís amb la ciutat de Barcelona i el seu emplaçament al 22@, el districte tecnològic de la capital catalana.

L'acord, signat dimecres, 2 de desembre, al Saló de Cent per l'alcaldessa, Ada Colau, i el rector, Josep A. Planell, evidencia l'entesa de totes dues institucions i l'aposta clara per reordenar i reorganitzar la presència dels seus serveis als edificis del complex d'equipaments de Can Jaumandreu. Concretament, en dos dels edificis: la seu de l'antiga fàbrica, d'una banda, i l'edifici de serveis municipals del carrer Bolívia, 103, de l'altra, que també forma part del complex.

A l'antiga fàbrica del recinte de Can Jaumandreu, a l'edifici situat al carrer de Sant Joan de Malta, 64-74, l'Ajuntament cedeix, per un període mínim de quinze anys, nous espais a la UOC que actualment no estan ocupats i que sumen una superfície d'uns 1.700 m2. Amb aquesta cessió, Can Jaumandreu es converteix en l'aposta de la Universitat per situar-hi una bona part dels equips que actualment estan dispersos en diversos punts de Barcelona.

Pel que fa a l'edifici del carrer Bolívia, 103, que va ser adquirit per la UOC l'any 2018 i on actualment hi ha instal·lats alguns serveis municipals de l'àrea d'Urbanisme, l'Ajuntament hi podrà disposar de dues plantes, que sumen un total de 2.500 m2, per un període de quatre anys. L'objectiu a mitjà termini és que la UOC acabi ocupant també tot aquest edifici.

La Universitat instal·larà en aquests nous espais el personal docent i investigador, els centres de recerca Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i eHealth Center (eHC), la recerca en e-learning, l'Escola de Doctorat i alguns equips de gestió, que en conjunt sumen unes 800 persones. La recerca de la UOC té com a focus la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital, i troba en el districte tecnològic un encaix i unes condicions òptimes perquè els investigadors la puguin dur a terme.

«Volem un campus de la UOC que concentri tota la recerca i la docència al 22@ i que afavoreixi la interdisciplinarietat de tots els equips», explica el rector, Josep A. Planell. A més, «tenim la voluntat de reforçar el nostre paper a la ciutat de Barcelona com a plataforma de creació, connexió i divulgació; per això, pensem que treballant amb l'Ajuntament de Barcelona podrem estimular tant la recerca com la creació d'empreses basades en tecnologia avançada», afegeix el rector de la UOC.

La UOC és al 22@ des del 2005, quan va arrendar un dels edificis de Can Jaumandreu. Més tard, el 2018, hi va ampliar la seva presència amb la compra de dos edificis de la rambla del Poblenou de Barcelona, un dels quals és el que ja ocupava en règim d'arrendament.

L'impuls de les competències digitals i l'economia col·laborativa, dues àrees d'actuació conjunta entre l'Ajuntament de Barcelona i la UOC

El protocol de cessió arriba en un context en què totes dues institucions ja estan fent projectes conjunts, com ara les col·laboracions entre Barcelona Activa i la UOC vinculades al desenvolupament de les competències digitals per a la ciutadania, i un treball conjunt en l'impuls de les economies col·laboratives i cooperatives de plataforma a la ciutat.