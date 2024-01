Espacios inteligentes: desarrollan tecnología para la geolocalización en interiores

Congreso IPIN: investigación y competición

Del 4 al 7 de octubre de 2021 se dará una oportunidad única de descubrir las últimas novedades sobre la investigación en posicionamiento y navegación de interiores, ya que Barcelona acogerá el encuentro internacional más importante en este ámbito. «El congreso IPIN no solo muestra el estado actual de este tipo de tecnología mediante ponencias y pósteres, sino que también incluye una competición para demostrar cuáles son los mejores avances de diferentes grupos de investigación de todo el mundo», explica Antoni Pérez-Navarro, copresidente del congreso que la UOC organiza en colaboración con la Universitat Jaume I, y que cuenta con dos secciones españolas del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) entre sus patrocinadores.

En esta iniciativa se analizan empíricamente las diferentes propuestas para establecer una metodología de evaluación sistemática. De este modo, hay competiciones en diferentes ámbitos: sensores inteligentes colocados en un vehículo —que puede ser un robot, un vehículo industrial o, incluso, un coche— que evalúan el rendimiento de diferentes soluciones de navegación; diferentes sistemas de localización basados en las señales de los teléfonos inteligentes mientras una persona camina por un edificio, o, incluso, herramientas de localización en entornos industriales, donde se pide a los competidores que estimen las trayectorias de los trabajadores y las carretillas elevadoras, por ejemplo. Los investigadores interesados pueden enviar sus contribuciones hasta el 31 de marzo de 2021.

Red REPNIN+

Además del libro blanco, la red REPNIN+ ha llevado a cabo diferentes iniciativas, como la promoción del premio al mejor trabajo final o la mejor tesis doctoral en posicionamiento en interiores, la organización de talleres y el fomento de estancias de investigación. La red REPNIN+, continuación de REPNIN, está liderada por el grupo GEINTRA de la Universidad de Alcalá, y, además del grupo ICSO de la UOC, participan en ella el grupo LOPSI del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Gradiant - Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, el instituto de investigación DeustoTech, el grupo SPCOMNAV de la Universitat Autònoma de Barcelona, el grupo GISS de la Universidad de Extremadura, la Universidad de Granada, los grupos GIANT y GEOTECH de la Universitat Jaume I, y el grupo MOVI de la Universidad de Murcia.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 11 (ciudades y comunidades más sostenibles).

