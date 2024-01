Espais intel·ligents: desenvolupen tecnologia per a la geolocalització en interiors

Una aplicació que ens pugui guiar per un hospital fins que trobem la consulta del metge, que ens permeti rebre informació personalitzada quan som davant d'un quadre en un museu o que ens ajudi a trobar la millor sortida d'un edifici en flames. Aquestes són només algunes de les solucions que els sistemes de posicionament i navegació en interiors poden aportar a la nostra societat. Així i tot, encara no hi ha cap tecnologia prou barata i precisa per al mercat general. Per impulsar la recerca en aquest àmbit i afrontar els reptes per desenvolupar-la, el grup Internet Computing & Systems Optimization (ICSO), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, forma part de la Xarxa d'Excel·lència de Posicionament i Navegació en Interiors i Exteriors Delimitats (REPNIN+), l'objectiu de la qual és integrar els esforços de recerca i transferència duts a terme a l'Estat espanyol en l'àmbit dels anomenats «espais intel·ligents». Un dels resultats d'aquesta col·laboració ha estat el primer llibre blanc sobre l'estat d'aquesta tecnologia. A més, el grup ICSO de la UOC, en col·laboració amb la Universitat Jaume I, organitzarà la XI edició del Congrés Internacional de Posicionament i Navegació en Interiors (IPIN), que tindrà lloc del 29 de novembre al 2 de desembre a Lloret de Mar (Barcelona).

Durant l'última dècada s'ha produït un creixement important de les solucions tecnològiques per a la localització en interiors, i s'ha aconseguit cada vegada més precisió. «La utilitat principal d'aquesta disciplina és que la tecnologia que estem acostumats a fer servir a l'exterior es pugui fer servir en espais interiors. De fet, hi ha aplicacions que poden arribar a oferir la localització amb precisions inferiors al metre i, fins i tot, amb precisions de pocs centímetres», explica Antoni Pérez-Navarro, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i investigador del grup ICSO que coordina la participació en la xarxa REPNIN+.

Malgrat aquests avenços, encara no hi ha solucions integrals que donin resposta als reptes de la societat en diferents àmbits, com ara el turisme, la recerca de persones, els congressos o la medicina. «Les aplicacions que tenen gran precisió requereixen desplegaments fets expressament que impliquen una gran inversió prèvia. Altres sistemes ofereixen precisions d'uns pocs metres o només et permeten saber en quina estança ets d'un edifici. Ara bé, aquestes diferències mostren quin és el problema: a diferència dels sistemes GNSS —els de posicionament global per satèl·lit, com ara el GPS, el GLONASS o el Galileo—, no hi ha un estàndard de posicionament per a interiors», destaca l'investigador.