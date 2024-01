La UOC formará docentes europeos para mejorar la enseñanza 'online'

El aprendizaje en línea, más conocido como e-learning, se ha convertido en un aliado indispensable para formarse en esta época de pandemia. Asegurar la calidad de esta transformación a lo largo y ancho de Europa es uno de los objetivos de los proyectos de investigación que se están poniendo en marcha este 2021.

En el ámbito europeo, el e-learning engloba una amplia diversidad de métodos de enseñanza en función del país en el que se aplique. Para analizar cómo se ha llevado a la práctica en los contextos nacionales este método de aprendizaje en el marco del espacio europeo de educación superior nace el proyecto de Erasmus+ ECOLHE (acrónimo de Empower Competences for Onlife Learning in HE), en el que participa la UOC.

“Es un proyecto de investigación-acción para crear condiciones de intercambio de mejores prácticas en distintos aspectos, como la enseñanza de competencia digital en educación superior, la validación de las competencias docentes o las estrategias del profesorado en línea”, explica Montse Guitert, coordinadora del grupo de investigación Edul@b y del proyecto ECOLHE en la UOC, en el que también participan Teresa Romeu y Marc Romero, miembros del mismo grupo de investigación.

Con una duración de 36 meses y un presupuesto de más de 416.000 euros, ECOLHE está liderado por la Fundación Link Campus University de Italia y en él participan otras seis universidades y entidades de un total de seis países. De España, la UOC; de Italia, la Universidad de Roma III; de Irlanda, el University College de Cork de la Universidad Nacional de Irlanda; de Grecia, la Universidad de Patras; de Chipre, la Asociación Europea de Coordinadores Erasmus, y de Finlandia, la Universidad de Ciencias Aplicadas Laurea.

La investigación comprende seis estudios de caso en los diferentes países participantes –salvo en Chipre–. En el caso de España, la UOC analizará el sistema educativo en línea que desarrolla con la participación de representantes de todos los ámbitos de la universidad: administración, estudiantado, profesorado, personal investigador y órganos de dirección. En concreto, se estudiará la implementación, gestión y evaluación de la innovación digital en el proyecto educativo de la universidad.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es una de las universidades de referencia, con más de 25 años de experiencia en metodologías innovadoras de aprendizaje en línea y cuenta con el eLearn Center, cuyo objetivo es potenciar la innovación educativa centrada en el aprendizaje en línea. Para el vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la UOC, Carles Sigalés, “la pandemia ha constatado la idea de que pasar a la modalidad online no es tan sencillo, es decir, que una universidad que ofrece formación en línea se organiza de forma completamente distinta, con lo cual el traslado de la presencialidad a la no presencialidad no es automático”.

“Esta visión interna se completará con la participación de responsables políticos del ámbito educativo y se elaborará un informe local que deberá servir como caso de una universidad completamente online en un informe comparado, que incluirá el resto de los casos analizados por los socios del proyecto que son universidades presenciales”, detalla Guitert.