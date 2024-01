La UOC formarà docents europeus per millorar l'ensenyament 'online'

L'aprenentatge en línia, més conegut com e-learning, s'ha convertit en un aliat indispensable per formar-se en aquesta època de pandèmia. Assegurar la qualitat d'aquesta transformació d'un cap a l'altre d'Europa és un dels objectius dels projectes de recerca que s'estan posant en marxa aquest 2021.

En l'àmbit europeu, l'e-learning engloba una àmplia diversitat de mètodes d'ensenyament en funció de país en el qual s'aplica. Per analitzar com s'ha dut a la pràctica en els contextos nacionals aquest mètode d'aprenentatge en el marc de l'espai europeu d'educació superior neix el projecte d'Erasmus+ ECOLHE (acrònim de Empower Competences for Onlife Learning in HE), on participa la UOC.

"És un projecte d'investigació-acció per crear condicions d'intercanvi de millors pràctiques en diferents aspectes, com l'ensenyament de competència digital en educació superior, la validació de les competències docents o les estratègies del professorat en línia", explica Montse Guitert, coordinadora del grup de recerca Edul@b i del projecte ECOLHE a la UOC, en el qual també participen Teresa Romeu i Marc Romero, membres del mateix grup de recerca.

Amb una durada de 36 mesos i un pressupost de més de 416.000 euros, ECOLHE està liderat per la Fundació Link Campus University d'Itàlia i hi participen altres sis universitats i entitats d'un total de sis països. D'Espanya, la UOC; d'Itàlia, la Universitat de Roma III; d'Irlanda, el University College de Cork de la Universitat Nacional d'Irlanda; de Grècia, la Universitat de Patras; de Xipre, l'Associació Europea de Coordinadors Erasmus, i de Finlàndia, la Universitat de Ciències Aplicades Laurea.

La investigació inclou sis estudis de cas en els diferents països participants –excepte Xipre–. En el cas d'Espanya, la UOC analitzarà el sistema educatiu en línia que desenvolupa amb la participació de representants de tots els àmbits de la universitat: administració, estudiants, professorat, personal investigador i òrgans de direcció. En concret, s'estudiarà la implementació, gestió i avaluació de la innovació digital en el projecte educatiu de la universitat.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una de les universitats de referència, amb més de 25 anys d'experiència en metodologies innovadores d'aprenentatge en línia, i compta amb l'eLearn Center, l'objectiu del qual és potenciar la innovació educativa centrada en l'aprenentatge en línia. Per al vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, Carles Sigalés, "la pandèmia ha posat de manifest la idea que passar a la modalitat online no és tan senzill, és a dir, que una universitat que ofereix formació en línia s'organitza de forma completament diferent, amb la qual cosa el trasllat de la presencialitat a la no presencialitat no és automàtic”.

"Aquesta visió interna es completarà amb la participació de responsables polítics de l'àmbit educatiu i s'elaborarà un informe local que ha de servir com a cas d'una universitat completament online en un informe comparat, el qual inclourà la resta dels casos analitzats pels socis del projecte, que són universitats presencials", detalla Guitert.