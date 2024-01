La subasta de un NFT por parte de Christie's impulsa el uso de las criptomonedas para la venta de arte digital

NFT del valor monetario al valor de una pieza única

Víctor Garcia Font, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, recuerda que los NFT son un caso de uso que hace posible la tecnología de cadenas de bloques, que empezó con la criptomoneda bitcoin en 2009. "Con la bitcoin se consiguió un sistema de pago basado en una red peer to peer, similar al Bittorrent para compartir archivos". Una evolución de este sistema permitió más adelante que lo que eran simplemente tokens monetarios no intercambiables se convirtieran en únicos y no intercambiables, es decir, piezas únicas, dando lugar a que "por primera vez se tuviera un activo digital en internet que podía tener un propietario". A partir de aquí los tokens se utilizaron para poder acumular cartas coleccionables, yendo más allá del valor monetario y confiriendo al ítem digital un valor añadido porque podía ser autenticado y se podía fijar quién era el propietario. Esta característica de "disrupción" de los tokens, sin embargo, ya hace tiempo que ha llegado a otros ámbitos. De hecho, Garcia destaca que hay proyectos para hacer que los NFT se utilicen en terrenos como el de los videojuegos, "donde los jugadores pueden acabar acumulando elementos obtenidos en un mundo en línea, convertirlos en token y venderlos a otros usuarios, o bien otros videojuegos pueden implementar la posibilidad de que estos elementos se puedan importar".

Precisamente este aspecto es el que Pau Alsina destaca como muy relevante para los artistas digitales. Con este sistema, apunta el experto, "de alguna forma el artista podría llegar a controlar mejor su propia obra y ahorrarse algunos mediadores, podría reclamar los derechos e intervenir directamente en el proceso de creación de valor basado en la demanda". La subasta de Christie's da un fuerte impulso a un sistema que ofrece muchas posibilidades en el arte digital. "Hay muchos intereses para que esto salga adelante ―subraya Alsina―; todas estas obras no se exponen en museos, sino en entornos digitales, pero afectará al mundo no digital". Algunos artistas digitales están sacando ya mucho partido a este sistema de venta de arte, como es el caso de Trevor Jones. La creación de NFT está abierta a cualquier artista, existen diferentes plataformas que permiten hacerlo, explica Alsina. "Está muy democratizado: plataformas como Cryptoart o Foundation te permiten generar estos sistemas para poder comercializar cualquier objeto digital", añade. La irrupción de los NFT en el arte digital, sin embargo, no escapa tampoco a la polémica y los dilemas éticos. Muchos artistas están rechazando este sistema de comercialización al considerarlo responsable de la generación de millones de toneladas de dióxido de carbono por culpa de las redes de ordenadores que sostienen las criptomonedas. "En el terreno artístico es un tema especialmente sensible y que ha hecho que muchos se hayan echado atrás a la hora de usarlas", apunta Alsina.