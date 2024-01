La subhasta d'un NFT per part de Christie's impulsa l'ús de les criptomonedes per a la venda d'art digital

La casa de subhastes Christie's va vendre a principis de març una "unitat no fungible" o token (NFT) de l'artista nord-americà Mike Winkelmann, conegut com a Beeple, per 57 milions d'euros. Amb la venda del collage digital Everdays: The First 5000 Days, Beeple es va convertir en el tercer artista viu que ha venut una peça per més valor, darrere de Jeff Koons i David Hockney. Aquesta subhasta obre, segons els experts, una finestra d'oportunitat per als artistes digitals, encara que també hi ha alguns riscos en el fenomen, vinculats a la possibilitat d'una voluntat especulativa. Els NFT, coneguts com a ítems digitals únics, són fitxers amb propietari que es poden autenticar gràcies a un sistema basat en les criptomonedes. Des de fa ja alguns anys els artistes ja han estat explorant aquest terreny per protegir l'autoria. La UOC va desenvolupar fa dos anys una recerca en aquest camp amb l'objectiu d'impedir la còpia il·legítima d'obres digitals i continua fent-ho actualment amb l'estudi dels reptes que la tecnologia de cadenes de blocs (blockchain) encara implica pel que fa als drets d'autor. Les cadenes de blocs permeten ara que es pugui posar a la venda qualsevol ens digital, com ara fitxers JPG, piulades, mems o fins i tot gifs, convertint-los en token per posar-los a la venda en el mercat.

El professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC Pau Alsina creu que amb els NFT s'aconsegueix, des del punt de vista de l'art digital, "posar portes al camp". Sempre ha estat molt difícil "controlar la propietat i autenticitat de les coses fluides" i ara un sistema ho permet, assenyala l'expert. Les criptomonedes són l'element clau que facilita als artistes digitals treure partit de la tecnologia de cadenes de blocs. "Les criptomonedes actuen com a certificat digital, una manera de dir que l'obra és teva; pots rastrejar-la i vendre-la perquè les còpies també podràs acreditar que són teves", comenta Alsina. El mateix podria passar amb una piulada a Twitter o qualsevol altre contingut digital generat a la xarxa. "El sistema facilita l'entrada d'objectes digitals fluids copiables en el mercat a través d'un sistema d'autenticació de la propietat i amb capacitat de seguiment, aquesta és la gran diferència", destaca Alsina. Ara bé, el professor de la UOC adverteix que el fenomen també "pot alimentar l'economia especulativa" perquè el valor de les criptomonedes va fluctuant. El valor també pot ser més alt en funció de qui emet el certificat. En el cas de l'obra de Beeple ha estat la casa de subhastes Christie's, un cop d'efecte per a la popularització dels NFT en l'art digital: "Que algú com Christie's faci servir aquest sistema per vendre una obra d'art és un missatge molt clar i directe a tot el món de les arts, i del col·leccionisme en general."