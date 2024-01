¿Dónde están las mujeres en la Wikipedia en español?

Tasa de retención más baja entre las editoras

En términos generales, el estudio también ha hallado diferencias en cuanto a las prácticas editoriales, ya que las mujeres tienen una tasa de retención más baja. Según los autores, este hecho puede explicarse «parcialmente por la menor persistencia de las mujeres editoras, que tienden a dejar la Wikipedia mucho más rápidamente, sobre todo durante las primeras semanas». Sin embargo, el análisis de las personas más activas en esta web reveló que, en algunos casos, las diferencias de género entre mujeres y hombres desaparecen o incluso se revierten: «Hay un pequeño grupo de mujeres editoras veteranas que superan a los editores masculinos en cuanto a sus prácticas de edición y a su participación en diferentes espacios de la Wikipedia», destacan.

El tipo de contribuciones también es un factor diferencial entre hombres y mujeres. Según el estudio, el porcentaje de ediciones de las editoras es mayor en páginas que no son artículos, es decir, en los espacios específicos para interactuar con otros participantes, en particular en páginas de discusión, donde se comentan carencias y posibles mejoras de los artículos. Estos hallazgos parecen coincidir con estudios anteriores donde se apunta que los hombres a menudo son contribuidores y las mujeres tienden a comportarse más como colaboradoras. No obstante, los investigadores subrayan que «cuando se consideran solo los editores más activos, aunque las mujeres cuentan con un número medio de ediciones más alto en todos los espacios de nombres, las diferencias entre los hombres más activos y las mujeres no son significativas desde el punto de vista estadístico».

Más interés en temas relacionados con el género

Los investigadores también han comprobado divergencias en cuanto a los intereses de los dos grupos a partir del análisis de las categorías que utiliza Wikipedia para agrupar temáticamente sus artículos. Aunque estas categorías son, según los autores, «demasiado generales», el estudio sugiere que las mujeres están «algo menos» interesadas en editar páginas sobre ciencia y naturaleza.

En cuanto a páginas de contenido, los hombres siempre superan a las mujeres en una proporción de tres hombres por cada mujer. De hecho, en muchos casos las mujeres no contribuyen o lo hacen significativamente menos, con una excepción: las páginas y wikiproyectos relacionados con la brecha de género. «Solo hemos podido encontrar dos grupos de páginas donde las mujeres parecen ser más activas que los hombres, los wikiproyectos de 'Mujeres' y 'Feminismo', y otro grupo de páginas relacionadas con cuestiones de género, por lo que parece que las mujeres están más interesadas en contribuir en esta temática», destacan.

Visibilizar la tarea de las mujeres editoras más activas

Ante esta brecha, los investigadores sugieren diferentes medidas para fomentar la participación de las mujeres. Por un lado, proponen cambios en el funcionamiento de la web, como por ejemplo facilitar la edición, especialmente la gestión de las referencias, para «evitar que se hagan ediciones incompletas o erróneas que seguramente serán borradas». También recomiendan mejorar la detección de «malas prácticas abusivas», especialmente por parte de editores veteranos que pueden no ser «del todo imparciales por temas de género, un problema que no es exclusivo contra las mujeres y que también puede estar afectando a otros colectivos minoritarios», subrayan.

Por otra parte, destacan la importancia de apoyar a las mujeres editoras durante más tiempo después de haber participado en actividades de bienvenida en la Wikipedia como los wikiproyectos o las wikimaratones, donde las editoras se reúnen en un mismo espacio para editar y mejorar un tema o grupo de artículos. Visibilizar la participación del grupo de mujeres editoras más activas es otra de las recomendaciones de los investigadores, ya que señalan que «incrementar la conciencia de las experiencias de éxito de las mujeres podría ser un buen punto de partida para animar a otras mujeres a seguir editando y, por tanto, promover el compromiso a largo plazo de las mujeres en la Wikipedia». Por último, las conclusiones del trabajo también resaltan la necesidad de investigar las causas por las que las mujeres dejan de editar la Wikipedia y de profundizar en el papel de las wikimaratones para fomentar que más mujeres adopten y mantengan el hábito como editoras a lo largo del tiempo.

