On són les dones a la Viquipèdia en espanyol?

Taxa de retenció més baixa entre les editores

En termes generals, l'estudi també ha trobat diferències quant a les pràctiques editorials, ja que les dones tenen una taxa de retenció més baixa. Segons els autors, aquest fet es pot explicar «parcialment per la persistència més baixa de les dones editores, que tendeixen a deixar la Viquipèdia molt més ràpidament, sobretot durant les primeres setmanes». Així i tot, l'anàlisi de les persones més actives en aquesta web va revelar que, en alguns casos, les diferències de gènere entre dones i homes desapareixen, o fins i tot es reverteixen: «Hi ha un petit grup de dones editores veteranes que superen els editors masculins quant a les seves pràctiques d'edició i la seva participació en diferents espais de la Viquipèdia», destaquen.

El tipus de contribucions també és un factor diferencial entre homes i dones. Segons l'estudi, el percentatge d'edicions de les dones és major en pàgines que no són articles, és a dir, en els espais específics per interactuar amb altres participants, en particular pàgines de discussió, on es comenten mancances i possibles millores dels articles. Aquestes troballes semblen coincidir amb estudis anteriors on s'apunta que els homes sovint són contribuïdors i les dones tendeixen a comportar-se més com a col·laboradores. No obstant això, els investigadors subratllen que «quan es consideren només els editors més actius, tot i que les dones tenen un nombre mitjà més alt d'edicions en tots els espais de noms, les diferències entre els homes més actius i les dones no són estadísticament significatives».

Més interès en temés relacionats amb el gènere

Els investigadors també han comprovat divergències quant als interessos dels dos grups a partir de l'anàlisi de les categories que fa servir la Viquipèdia per agrupar temàticament els seus articles. Tot i que aquestes categories són, segons els autors, «massa generals», l'estudi suggereix que les dones estan «una mica menys» interessades a editar pàgines sobre ciència i natura.

Pel que fa a pàgines de contingut, els homes sempre superen les dones en una proporció de tres homes per cada dona. De fet, en molts casos les dones no contribueixen, o ho fan significativament menys, amb una excepció: les pàgines i viquiprojectes relacionats amb l'escletxa de gènere. «Només hem pogut trobar dos grups de pàgines on les dones semblen ser més actives que els homes, els viquiprojectes de 'Dones' i 'Feminisme', i un altre grup de pàgines relacionades amb qüestions de gènere, de manera que sembla que les dones estan més interessades a contribuir en aquesta temàtica», destaquen.

Visibilitzar la tasca de les dones editores més actives

Davant aquest biaix, els investigadors suggereixen diferents mesures per fomentar la participació de les dones. D'una banda, proposen canvis en el funcionament de la web, com ara facilitar l'edició, especialment la gestió de les referències, per «evitar que es facin edicions incompletes o errònies que segurament seran esborrades». També recomanen millorar la detecció de «males pràctiques abusives», especialment per part d'editors veterans que poden no ser «del tot imparcials per temes de gènere, un problema que no és exclusiu contra les dones i que també pot estar afectant altres col·lectius minoritaris», subratllen.

D'altra banda, destaquen la importància de donar suport a les dones editores durant més temps, després d'haver participat en activitats de benvinguda a la Viquipèdia com ara els viquiprojectes o els viquimaratons, on les editores es reuneixen en un mateix espai per editar i millorar un tema o grup d'articles. Visibilitzar la participació del grup de dones editores més actives és una altra de les recomanacions dels investigadors, ja que assenyalen que «incrementar la consciència de les experiències d'èxit de les dones podria ser un bon punt de partida per animar altres dones a continuar editant i, per tant, promoure el compromís a llarg termini de les dones a la Viquipèdia». Per acabar, les conclusions del treball també ressalten la necessitat d'investigar les causes per les quals les dones deixen d'editar la Viquipèdia i d'aprofundir en el paper dels viquimaratons per fomentar que hi hagi més dones que adoptin i mantinguin l'hàbit com a editores al llarg del temps.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 5, igualtat de gènere.

Article de referència

Minguillón, J; Meneses, J; Aibar, E; Ferran-Ferrer, N; Fàbregues, S. (2021). Exploring the gender gap in the Spanish Wikipedia: Differences in engagement and editing practices. PLOS ONE 16(2): e0246702. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246702

