Cinco proyectos becados sobre arte, ciencia y tecnología se presentarán en el Ars Electronica Garden Barcelona

Ars Electronica vuelve a Barcelona por segunda vez

Barcelona se convierte en una de las principales sedes deslocalizadas del Ars Electronica Festival, que celebrará su 42.ª edición en Linz (Austria) y en 120 ciudades en todo el mundo, del 8 al 12 de septiembre. El lema de este año es "A New Digital Deal. How the Digital World Could Work".

En la edición de hace un año, bajo el lema "In Kepler's Gardens. A global journey mapping the 'new' world" ("En los jardines de Kepler. Un viaje global mapeando el 'nuevo' mundo"), la propuesta del Ars Electronica Garden Barcelona se articuló a partir del "Garden Barcelona Show", una exposición en el Arts Santa Mònica que reunió producciones y adquisiciones de la Colección BEEP y las obras producidas en Hangar, gracias a las becas concedidas a Mònica Rikić por New Home of Mind, Roc Parés por Doble Consciència y Santi Vilanova por Forms - Screen Ensemble. También hubo un ciclo de mesas redondas en el DHUB y un taller y una algorave (concierto de música por ordenador con programación en tiempo real) en Hangar. El programa se completó con los Taxis, un conjunto de cápsulas audiovisuales que se encargaron de llevar al público de visita virtual por los estudios de algunos de los artistas más relevantes de la escena electrónica y digital de Barcelona, y que se elaboraron con la colaboración de los expertos en arte y tecnología de la UOC Pau Alsina e Irma Vilà. Podéis recuperar los materiales desde esta web.

Este año, por segundo año consecutivo, la pandemia vuelve a sacudir el festival. Por eso, Linz se convierte en el epicentro de un festival deslocalizado o multilocalizado alrededor del cual gravitan más de un centenar de ciudades que, como Barcelona, retransmitirán su programación en directo a través de la web del festival.

A los organizadores del evento del año pasado, el Institut Ramon Llull, Hangar, la New Art Foundation y la UOC, este año se suman La Caldera, Espronceda y el Canòdrom - Ateneo de Innovación Digital y Democrática, junto con Hac Te, Hub de Arte, Ciencia y Tecnología, y la colaboración de algunos de sus socios como el Instituto de Ciencias Fotónicas (IFCO), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) o el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Todas las ciudades invitadas serán gardens, jardines de un festival que en Linz tiene lugar en los jardines de la Universidad Johannes Kepler, Kepler's Gardens, aunque gran parte de las propuestas tendrán una presencia virtual y las conferencias, debates, artes escénicas y conciertos se retransmitirán en tiempo real a través de la web del festival.

La última edición del Ars Electronica que se pudo celebrar con normalidad antes de que estallara la pandemia fue la de 2019, que reunió en Linz durante 5 días a 1.449 artistas y científicos y 110.000 visitantes de 45 países.