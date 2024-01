Cinc projectes becats sobre art, ciència i tecnologia es presentaran a l'Ars Electronica Garden Barcelona

Ars Electronica torna a Barcelona per segon cop

Barcelona es converteix en una de les seus deslocalitzades principals de l'Ars Electronica Festival, que celebrarà la 42a. edició a Linz (Àustria) i en 120 ciutats arreu del món, del 8 al 12 de setembre. El lema d'enguany és "A New Digital Deal. How the Digital World Could Work".

En l'edició de fa un any, amb el lema "In Kepler's Gardens. A global journey mapping the 'new' world" ("Als jardins de Kepler. Un viatge global mapejant el 'nou' món"), la proposta de l'Ars Electronica Garden Barcelona es va articular a partir del "Garden Barcelona Show", una exposició a l'Arts Santa Mònica que va reunir produccions i adquisicions de la Col·lecció BEEP i les obres produïdes a Hangar, gràcies a les beques concedides a Mònica Rikić per New Home of Mind, Roc Parés per Doble Consciència i Santi Vilanova per Forms - Screen Ensemble. També hi va haver un cicle de taules rodones al DHUB i un taller i una algorave (concert de música per ordinador amb programació en temps real) a Hangar. El programa es va completar amb els Taxis, un conjunt de càpsules audiovisuals que es van encarregar de portar el públic de visita virtual pels estudis d'alguns dels artistes més rellevants de l'escena electrònica i digital de Barcelona, i que es van elaborar amb la col·laboració dels experts en art i tecnologia de la UOC Pau Alsina i Irma Vilà. En podeu recuperar els materials des d'aquest web.

Enguany, per segon any consecutiu, la pandèmia torna a sacsejar el festival. Per això, Linz es converteix en l'epicentre d'un festival deslocalitzat o multilocalitzat al voltant del qual graviten més d'un centenar de ciutats que, com Barcelona, retransmetran la programació en directe a través del web del festival.

Als organitzadors de l'esdeveniment de l'any passat, l'Institut Ramon Llull, Hangar, la New Art Foundation i la UOC, enguany s'hi afegeixen La Caldera, Espronceda i el Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, juntament amb Hac Te, Hub d'Art, Ciència i Tecnologia, i la col·laboració d'alguns dels seus socis com l'Institut de Ciències Fotòniques (IFCO), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) o el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Totes les ciutats convidades seran gardens, jardins d'un festival que a Linz té lloc als jardins de la Universitat Johannes Kepler, Kepler's Gardens, encara que gran part de les propostes tindran una presència virtual i les conferències, els debats, les arts escèniques i els concerts es retransmetran en temps real a través del web del festival.

La darrera edició de l'Ars Electronica que es va poder celebrar amb normalitat abans que esclatés la pandèmia va ser la de 2019, que va reunir a Linz durant 5 dies 1.449 artistes i científics i 110.000 visitants de 45 països.